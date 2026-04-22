El gol menos celebrado: Lamine Yamal se lesionó pateando el penal del 1-0 del FC Barcelona

El FC Barcelona está teniendo un miércoles muy complejo: si bien le está ganando 1-0 al Celta de Vigo para mantener la ventaja de nueve puntos respecto del Real Madrid en la clasificación de LaLiga, tuvo dos titulares que se lesionaron durante el primer tiempo.

Uno de ellos fue Joao Cancelo, que a los 23 minutos sufrió un problema muscular en su cuádriceps derecho y fue reemplazado por Alejandro Baldé. La peor de las noticias llegó a los 40, cuando Lamine Yamal cambió por gol un penal que él mismo había generado, sufriendo un aparente desgarro en el isquiotibial izquierdo en el momento de la ejecución. En su lugar ingresará el sueco Roony Bardghji.

ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN.



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Con este resultado parcial, de poco sirve la victoria por 2-1 del Real Madrid frente al Alavés del pasado martes, ya que el FC Barcelona mantiene la ventaja de nueve unidades. Si esta tendencia continúa así, el equipo de Hansi Flick mantiene vivas las chances de gritar campeón en el Clásico, algo que sería histórico.