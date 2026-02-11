El gran gesto de Vinicius Jr. con Ronald Araújo

Rivales, no enemigos: según informó el Diario AS, Vinicius Jr. llamó a Ronald Araújo para ponerse a su disposición y brindarle su apoyo cuando este pidió no jugar por un tiempo para cuidar su salud mental.

El brasileño del Real Madrid sabe de presiones y ha tenido un gran gesto solidario para con el defensor uruguayo del FC Barcelona, que a fines de 2025 le solicitó tanto a Hansi Flick como a la directiva del club blaugrana estar un tiempo de baja hasta sentirse listo de volver al campo.

“Jugadores de otros equipos de Italia, Alemania… Valoraban lo que había hecho. Algunos me contaban que habían pasado por lo mismo pero se lo habían guardado porque quizás estaban cobrando, tenían miedo de parar, de cómo van a reaccionar… Muchos me valoraban lo que había hecho. Me decían que no me avergonzara, que lo que había hecho era tremendo. Algunos me decían que era lo que querían hacer ellos pero no habían tenido el coraje”, dijo Araujo en un extenso reportaje a corazón abierto con Mundo Deportivo en los últimos días.

“Yo ya no venía bien de hace mucho tiempo, quizás más de un año y medio que no me sentía bien. Uno intenta ser fuerte, quizás por las raíces que tiene, de dónde viene, empieza a tirar para adelante, pero yo sentía que no estaba bien. No solo a nivel deportivo, sino también a nivel familiar y personal”, explicó puntualmente sobre su caso.

🧠 Ronald Araujo, se abre en exclusiva para @mundodeportivo y explica cómo afrontó sus problemas de salud mental



February 10, 2026

Además, agregó: “Llevaba un año y medio con ansiedad que se volvió depresión, y estaba jugando así. Eso no te ayuda, porque en la cancha no te terminas de sentir tú. Uno sabe el valor que tiene y lo que puede aportar dentro de la cancha y al no encontrarme bien sabía que algo estaba pasando”.

Sobre la reacción de Deco y Hansi Flick ante su pedido, dijo: "Le comenté lo que me estaba pasando. De primeras le agarró un poco por sorpresa, porque no es muy habitual que un jugador del Barcelona le comente estas cosas, pero se lo tomó muy bien, de manera muy personal. Desde el primer minuto, Deco llamó al presidente y al míster. Se quedó afligido por la situación. Desde el principio (Flick) me mandó mensajes diciéndome que me recuperara tranquilo, que lo más importante era que lo superara bien”.