El grave error de Mosquera que derivó en el gol de Dembélé en la final de la Champions

Lo que parecía una final resuelta a los cinco minutos terminó complicándose mucho más de lo previsto para el Arsenal. Cuando el conjunto inglés administraba la ventaja conseguida por Kai Havertz en el inicio del partido, una acción de Cristhian Mosquera dentro del área cambió por completo el rumbo de la definición de la Champions League y le permitió al PSG encontrar el empate.

A los 62 minutos, Khvicha Kvaratskhelia encontró un espacio que hasta ese momento había aparecido muy pocas veces. El georgiano conectó con Ousmane Dembélé y ganó la posición. Mosquera llegó desde atrás e impactó sobre el atacante del PSG. El árbitro no dudó y señaló penal.

La jugada fue revisada por el VAR, que confirmó la decisión tomada en el campo de juego. El conjunto parisino recibió una oportunidad inmejorable para volver al partido después de un complemento en el que había mostrado una versión mucho más agresiva que durante la primera mitad.

❗️ Mosquera, que tenía tarjeta amarilla, trabó así por detrás a Kvaratskhelia y cometió una clara pena máxima https://t.co/K4rVEuxZL4 pic.twitter.com/zA4hKy4DHS — BeSoccer (@besoccer_ES) May 30, 2026

Dembélé asumió la responsabilidad desde los once metros. El ganador del Balón de Oro ejecutó con un remate cruzado de derecha. David Raya eligió el otro lado y no pudo intervenir. De esta manera, a los 65 minutos, el marcador quedó igualado 1-1.

El gol tuvo un valor especial para Dembélé, que llegó a los 20 goles en la campaña con el PSG y alcanzó los 61 tantos con la camiseta del club parisino. Además, fue el primero en una final de Champions.

La polémica por una posible segunda amarilla para Mosquera

Hasta la acción del penal, el español había completado una actuación muy sólida. De hecho, varios pasajes del encuentro lo mostraron ganándole casi todos los duelos a Kvaratskhelia, hasta un minuto antes de la infracción se lo vio encerrándolo cerca de la línea de fondo.

El tema es que en el fútbol una fracción de segundo es suficiente para modificar todo y meterse en un lío. El defensor perdió la marca del georgiano dentro del área y, en el intento por recuperar la posición, terminó derribándolo.

FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINAL | ATTILA KISBENEDEK/GettyImages

Más allá del penal, varios de los dirigidos por Luis Enrique reclamaron una segunda tarjeta amarilla para Mosquera por la infracción sobre Kvaratskhelia.

El árbitro hizo oídos sordos y mantuvo su decisión inicial, en la que sancionó únicamente el penal. De haber mostrado la tarjeta, los Gunners quedaban con diez jugadores para el cierre del encuentro.

Mikel Arteta actuó de inmediato. Apenas se reanudó el juego, retiró a Mosquera y envió al campo a Jurrien Timber para eliminar cualquier riesgo disciplinario para el defensor, cuya noche pasó de una actuación impecable durante más de una hora a convertirse en una de las acciones que podría costarle el trofeo a su equipo.