El grupo más fácil y el más difícil que podría tocarle a México en el Mundial 2026

La selección de México llegará al sorteo del Mundial 2026 instalado en el bombo uno, al ser uno de los tres anfitriones de la justa mundialista. Esto lo mantiene en un lugar de privilegio, alejado de varios gigantes del fútbol.

Compartirá ese primer sector con Canadá, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Ninguno de ellos será posible rival en la fase de grupos.

A esta lista se suman las restricciones por conferencia. México tampoco podrá enfrentarse a Panamá, Curazao y Haití, así como a Surinam o Jamaica si alguno de estos (o los dos) consigue su boleto mediante el repechaje. El escenario queda, así, delimitado desde antes de que la primera bola toque la urna.

Mexico Press Conference & Training Session | Omar Vega/GettyImages

El grupo más fácil que le podría tocar a México en el Mundial 2026:

Con esas reglas sobre la mesa, el abanico de opciones ofrece dos rutas hipotéticas para el conjunto nacional. Una muy accesible y otra que exige nervios de acero. Del lado más amable está Australia, proveniente del bombo dos. Aunque en 2022 sorprendieron dejando fuera a Perú, en términos generales se trata de una selección que, en el papel, luce menos complicada que otras posibles rivales de ese mismo sector. Para completar un escenario ideal, Uzbekistán aparece como la pieza clave del bombo tres. Un equipo con nula experiencia mundialista. Finalmente, el bombo cuatro incluirá a Nueva Zelanda, selección a la cual ya venció la escuadra tricolor en el repechaje para el Mundial der Brasil 2014.

Australia (26°)

Uzbekistán (50°)

Nueva Zelanda (86°)

Uzbekistan v Mexico | Todd Kirkland/GettyImages

El grupo más difícil que le podría tocar a México en el Mundial 2026:

Si la suerte decide complicarle la vida a los dirigidos por Javier, el 'Vasco' Aguirre, todo podría comenzar con Uruguay en el bombo dos. La selección sudamericana suele ser un obstáculo incómodo: intensidad, oficio y un estilo que históricamente le complica a México. Desde el bombo tres, la amenaza más clara sería Noruega. Chocar con Erling Haaland y Martin Ødegaard significaría una prueba defensiva extrema, posiblemente la más dura para el tricolor en toda la fase de grupos. Para cerrar, Ghana asoma desde el bombo cuatro como una selección física, rápida y competitiva, probablemente la más fuerte de ese sector.

Uruguay (16°)

Noruega (29°)

Ghana (72°)

Mexico v Uruguay - International Friendly | Manuel Guadarrama/GettyImages

México, entonces, llegará al sorteo con dos posibles destinos: uno que invita a soñar y otro que exige carácter. El resto dependerá del azar… y de cómo responda el combinado mexicano ante el camino que le toque recorrer.

