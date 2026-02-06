El Guadalajara aún podría tener movimientos dentro del mercado

Guadalajara aún no da por cerrado su mercado de fichajes. A pocos días de que finalice la ventana local, la directiva de Chivas mantiene abierta la posibilidad de sumar un último refuerzo, con un perfil claramente ofensivo. La intención es agregar desequilibrio por bandas y ampliar las variantes en el último tercio del campo.

El nombre que ha tomado fuerza en las últimas horas es el de Jonathan Pérez, futbolista mexicano que actualmente milita en la MLS. El atacante encaja en el tipo de incorporación que el club rojiblanco considera viable en este punto del mercado, tanto por edad como por características futbolísticas y proyección a mediano plazo.

Pérez es un extremo por naturaleza, con tendencia marcada a partir desde el sector izquierdo del ataque. Su mayor fortaleza aparece cuando juega a perfil cambiado, atacando hacia el centro y buscando el disparo o el último pase. Ese rol es justamente uno de los que Chivas busca reforzar para ganar profundidad ofensiva.

Actualmente, Jonathan Pérez forma parte del Nashville SC, club con el que tiene contrato vigente. Desde la MLS, el futbolista ha logrado continuidad y crecimiento, situación que lo mantiene en el radar de equipos mexicanos. En Guadalajara valoran su ritmo competitivo y su adaptación al fútbol norteamericano como factores positivos.

Las gestiones entre clubes ya se encuentran abiertas. No se trata de un simple sondeo, sino de conversaciones formales para explorar la viabilidad de la operación. La cifra que se maneja ronda el millón de dólares, monto que Chivas considera dentro de un rango accesible para cerrar el mercado sin comprometer su planificación financiera.

Desde el entorno rojiblanco, la operación se analiza con cautela. El club entiende que se trata de una incorporación que no llega como solución inmediata, sino como una apuesta ofensiva que pueda competir por minutos y elevar el nivel interno del plantel. La prioridad es que el fichaje encaje en el proyecto deportivo actual.

En términos tácticos, la posible llegada de Pérez permitiría mayor flexibilidad en el ataque. Su capacidad para jugar abierto o cerrarse hacia zonas interiores daría nuevas alternativas al cuerpo técnico, especialmente ante rivales que cierran espacios. Además, su juventud encaja con la política de desarrollo que busca el club.

Por ahora, Chivas no ha tomado una decisión definitiva. El cierre del mercado marcará los tiempos finales para definir si Jonathan Pérez se convierte en el último refuerzo del Rebaño. Las conversaciones continúan y el desenlace dependerá de ajustes económicos y de la convicción deportiva en Verde Valle.

