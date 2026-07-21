El guiño de la cuenta del Balón de Oro a Messi: ¿se viene el noveno premio del argentino?

La carrera por el Balón de Oro 2026 volvió a entrar en debate gracias a una publicación de la cuenta oficial del galardón: a través de un mensaje en redes sociales acompañado por una imagen de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo, la organización recordó que conquistar un Mundial no asegura quedarse con el premio al mejor futbolista del año.

La frase, "¿Se puede ganar el Balón de Oro sin ganar la Copa del Mundo?", fue interpretada por muchos como un guiño al capitán argentino, especialmente después de la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona y Rodri fue elegido como el mejor jugador del torneo.

Can you win the Ballon d'Or without winning the World Cup? 🤔



The answer ⤵️#ballondorhttps://t.co/UIZc35U6d7 — Ballon d'Or (@ballondor) July 20, 2026

Un mensaje que reaviva el debate

La publicación llega en un contexto de fuerte discusión sobre quién merece el próximo Balón de Oro. Para una parte importante de los aficionados, Messi fue el futbolista más determinante del Mundial pese a que Argentina no logró defender el título obtenido en Qatar 2022.

No es la primera vez que la organización del premio envía una señal en esa dirección. Días atrás también había aclarado que competir fuera de Europa ya no representa una desventaja para los candidatos, un detalle que beneficia directamente al rosarino, quien continúa su carrera en el Inter Miami.

Ahora, el nuevo mensaje apunta a otro de los grandes debates: el hecho de que el campeón del mundo no tenga prioridad automática para quedarse con el reconocimiento individual más importante del fútbol.

Messi sigue en la pelea

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

De cara a la gala del 26 de octubre en Londres, el combinado español cuenta con varios candidatos, encabezados por Rodri y acompañados por figuras como Lamine Yamal y Pau Cubarsí. A ellos se suman Kylian Mbappé y Harry Kane, quienes también firmaron una destacada temporada pese a no haber conquistado el Mundial.

La propia organización del Balón de Oro resumió el criterio de elección y señaló que lo determinante sigue siendo haber sido el mejor futbolista de toda la temporada.