El historial de Antonio Mohamed en finales contra Tigres UANL

Los Diablos Rojos del Toluca, dirigidos por Antonio Mohamed, se enfrentarán a los Tigres UANL en la final del torneo de Apertura 2025, un duelo que mezcla historia, revancha y ambición. Para Guido Pizarro, actual técnico felino, esta cita representa la posibilidad de conquistar su primer título como entrenador apenas nueve meses después de haber asumido el mando. La expectativa es alta para ambos equipos; Toluca quiere cerrar un torneo sólido con un bicampeonato, mientras que Tigres busca consolidar un nuevo proyecto que ha tomado fuerza con rapidez.

Esta final añade un capítulo más a la relación entre Mohamed y el conjunto universitario, una historia que ya tiene antecedentes importantes en el fútbol mexicano. La primera vez que el ‘Turco’ se cruzó con los Tigres en una final fue en el Apertura 2014, cuando dirigía al América. Aquella serie terminó con un campeonato para las Águilas en la cancha del estadio Azteca, marcando uno de los momentos más exitosos en la carrera del estratega argentino.

Tres años después, en el Apertura 2017, Tigres y Mohamed volvieron a encontrarse, esta vez en la recordada final regia. Dirigiendo a Rayados, el ‘Turco’ buscaba consagrarse en casa, pero Tigres terminó imponiéndose en el estadio BBVA en una de las finales más intensas y trascendentes que se recuerden en Nuevo León.

Ese partido quedó grabado como un choque histórico para el futbol regiomontano y un golpe duro para Mohamed, que vio escaparse el título en su propio estadio. Cabe señalar que Hugo González fue el arquero del 'Turco' en ambas finales.

Ahora, el 14 de diciembre de 2025, en el estadio Nemesio Díez, Mohamed enfrentará por tercera ocasión a Tigres en una final. Con esto, se convierte en el técnico que más veces ha disputado una final de liga contra el conjunto auriazul. Para él, el duelo no solo tiene un peso deportivo, sino también un significado emocional: buscará equilibrar la balanza a su favor ante un rival que ya lo ha marcado en dos etapas distintas de su carrera.

La mesa está puesta para una final con historia detrás, presente vibrante y un futuro que podría cambiar para cualquiera de los dos proyectos según el resultado.

