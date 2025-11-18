El historial de Cristiano Ronaldo en los Mundiales: partidos jugados, goles, resultados y más

Hubo una sensación de cierre cuando Cristiano Ronaldo abandonó el estadio Al Thumama con la cabeza gacha en Qatar.

La estrella portuguesa, considerada una de las favoritas, acababa de ser eliminada del Mundial de 2022 por la histórica selección de Marruecos, con un Ronaldo incapaz de cambiar el rumbo del partido entrando desde el banquillo en la segunda mitad. Su confianza en sí mismo no conoce límites, pero incluso el gran Ronaldo pudo haber pensado que ahí terminaba su carrera mundialista.

El máximo galardón se le había resistido, pero el triunfo posterior de Lionel Messi, que consolidó su legado, no dejó lugar a dudas en la mente de Ronaldo. Qatar no podía ser la culminación. Se marcha a 2026 , donde Norteamérica le ofrece al jugador de 40 años una última oportunidad para completar su palmarés.

Se reconoce al legendario jugador como tal por su capacidad para rendir al máximo en los escenarios más importantes, bajo los reflectores más brillantes. Sin embargo, en la ocasión más grandiosa de todas, Ronaldo no estuvo a la altura.

Aquí tenéis un resumen del historial de Ronaldo en los mundiales desde su debut en la competición en 2006.

Mundial 2006

Portugal V Iran, FIFA World Cup Finals 2006 Group D | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El portugués era apenas una estrella en ciernes en el Manchester United cuando llegó el Mundial de 2006, y Ronaldo apenas comenzaba a madurar, pasando de ser un extremo vistoso a un delantero rebosante de sustancia.

Portugal acababa de superar su sorprendente derrota ante Grecia en la final de la Eurocopa 2004 cuando viajó a Alemania con grandes expectativas. Ronaldo, de 21 años, era una pieza clave del equipo de Luiz Felipe Scolari.

Su único gol llegó de penalti en el segundo partido de la fase de grupos de Portugal contra Irán, y después de que Scolari le diera descanso al inicio de las eliminatorias, el extremo tuvo que abandonar el partido en la infame victoria sobre los Países Bajos en octavos de final tras una entrada de Khalid Boulahrouz que lo dejó llorando.

Su rápida recuperación permitió a Ronaldo regresar para el partido de cuartos de final contra Inglaterra, donde tuvo un papel fundamental en la expulsión de su compañero Wayne Rooney después de que el inglés pisara a Ricardo Carvalho. El guiño de Ronaldo tras el incidente lo convirtió en el enemigo público número uno en Inglaterra una vez iniciada la temporada 2006-07 de la Premier League. Pocos sintieron compasión cuando Portugal fue derrotada por Francia en semifinales.

Apariciones Goles Asistencia Minutos por gol Minutos por contribución de gol 6 1 0 484 484

Mundial 2010

Portugal v Brazil: Group G - 2010 FIFA World Cup | Lars Baron/GettyImages

Su fichaje por el Real Madrid en 2009 convirtió a Ronaldo en el futbolista más caro del mundo al inicio del Mundial de Sudáfrica 2010. Ya era una superestrella, pero lideraba una selección portuguesa considerablemente menos talentosa que la de 2006.

Ronaldo era su gran esperanza, pero Portugal aún no había disfrutado del mejor nivel del ganador del Balón de Oro de 2008. No había marcado durante toda la fase de clasificación, y su gol en la goleada por 7-0 a Corea del Norte fue el primero que Ronaldo anotó con su selección en 16 meses.

Su equipo avanzó a las eliminatorias junto con Brasil, pero su campaña se vio truncada por sus rivales ibéricos, España, que a la postre se proclamó campeona, en octavos de final. Ronaldo se describió a sí mismo como un “hombre destrozado” tras la derrota, después de haber sufrido un torneo bastante discreto.

Apariciones Goles Asistencias Minutos por gol Minutos por contribución de gol 4 1 1 360 180

Mundial 2014

Portugal v Ghana: Group G - 2014 FIFA World Cup Brazil | Christopher Lee/GettyImages

Ronaldo sumó un segundo Balón de Oro a su palmarés en 2013 y había ayudado al Real Madrid a conseguir la Décima apenas un mes antes del inicio del Mundial de 2014. Muchos lo consideraban el mejor del mundo en aquel momento, pero sus dificultades en este torneo continuaron en Brasil.

Se decía que Ronaldo arrastraba una lesión de rodilla durante todo el encuentro, y en esta ocasión Portugal no logró alcanzar las fases eliminatorias después de que su estrella anotara solo un gol durante la fase de grupos.

Tras la derrota por 4-0 ante Alemania en la primera jornada, Portugal logró un punto contra Estados Unidos con un gol en los últimos minutos. A pesar de vencer a Ghana por 2-1 en su último partido de la fase de grupos, con gol de Ronaldo, quedó eliminada por diferencia de goles. De vuelta a casa, empezaban a surgir dudas sobre la capacidad de Ronaldo para liderar.

Apariciones Goles Asistencias Minutos por gol Minutos por contribución de gol

3 1 1 270 135

Mundial 2018

Uruguay v Portugal: Round of 16 - 2018 FIFA World Cup Russia | Etsuo Hara/GettyImages

Estas preocupaciones se disiparon en la Eurocopa 2016, cuando una selección portuguesa con un equipo de apoyo bastante pobre alrededor de Ronaldo sorprendió a la anfitriona Francia para ganar la final 1-0. No habían ganado ni un solo partido de la fase de grupos y se beneficiaron de un camino bastante favorable para llegar al evento principal, pero Ronaldo estuvo excelente durante todo el partido, terminando con tres goles.

Su hazaña dos años antes, contra todo pronóstico, generó optimismo en el equipo de Fernando Santos en Rusia, aunque la plantilla no experimentó una evolución drástica. Sin embargo, el estado de forma de Ronaldo sería determinante para su desempeño, y todo apuntaba a que vivirían un mes memorable cuando su estrella anotó un hat-trick en el empate 3-3 contra España en la segunda jornada del torneo.

Sin embargo, Ronaldo alcanzó su mejor nivel muy pronto. Tras marcar a los cuatro minutos del segundo partido de la fase de grupos contra Marruecos, no volvió a anotar. Portugal se clasificó para los octavos de final, pero cayó ante Uruguay.

Ronaldo no logró marcar, lo que significa que ya suma cinco partidos sin anotar en las eliminatorias de la Copa del Mundo.

Apariciones Goles Asistencias Minutos por gol

Minutos por contribución de gol 4 4 0 90 90

Mundial 2022

Korea Republic v Portugal: Group H - FIFA World Cup Qatar 2022 | BSR Agency/GettyImages

Algunos podrían haber pensado que la ausencia de Ronaldo en Sochi sería su última participación en una Copa del Mundo, pero siguió siendo un jugador prolífico para la Juventus y anotó a un ritmo decente durante su segunda etapa en el Man Utd.

La cantera de talentos de Portugal se había ampliado considerablemente a tiempo para el torneo de invierno en Qatar, y existía la sensación de que sus esperanzas no recaerían únicamente sobre los hombros del jugador de 37 años.

Un penal convertido contra Ghana convirtió a Ronaldo en el primer jugador en marcar en cinco Mundiales, pero en general el delantero se vio falto de ritmo en Qatar. De hecho, estaba perjudicando al equipo de Fernando Santos, y ese gol desde los once metros en la primera jornada sería su único tanto del torneo.

Santos recurrió a Gonçalo Ramos del Benfica para las eliminatorias, una decisión que se vio justificada por el triplete del delantero en la victoria de octavos de final contra Suiza. Sin embargo, en su primera participación en cuartos de final de un Mundial desde 2006, Portugal cayó 1-0 ante Marruecos. Ronaldo, que había entrado de cambio en la segunda mitad, tuvo la oportunidad de empatar en los últimos minutos, pero Yassine Bounou realizó una gran parada.

Portugal vislumbró el futuro en aquella brillante victoria contra Suiza, pero la negativa de Ronaldo a ceder el protagonismo ha significado que sigan contando con la superestrella tras el partido contra Qatar. Si evita la sanción, se espera que el jugador de 40 años sea el delantero titular de Roberto Martínez el próximo verano, y antes de pensar en ganar la Copa del Mundo, Ronaldo querrá poner fin a su sequía goleadora de 20 años en las fases eliminatorias.

Apariciones Goles Asistencias Minutos por gol





Minutos por contribución de gol 5 1 0 288 288

Récord general de Cristiano Ronaldo en los Mundiales

Apariciones Goles Asistencias Minutos por gol Minutos por contribución de gol 22 8 2 220 176

