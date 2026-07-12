Estamos cerca del final del Mundial 2026 y sólo quedan cuatro selecciones que están en la búsqueda del título: Francia, que busca su tercera estrella; España, que va por su segundo cetro; Inglaterra, que del mismo modo quiere volver a saber qué es ser monarca tras más de 50 años; finalmente, Argentina, tricampeona mundial que busca refrendar su corona.

Mientras Les Bleus, comandados por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, chocarán contra La Roja de Lamine Yamal y Rodri Hernández, El Equipo de la Rosa, de Harry Kane y Jude Bellingham, hará lo suyo frente a La Albiceleste de Lionel Messi, quien estaría viviendo su última Copa del Mundo luego de haber participado en seis ediciones.



Para llegar a la antesala de la final, los franceses tuvieron que dejar en el camino a una Marruecos que quería dar una nueva sorpresa en la justa, la cual tuvo como grandes líderes a Achraf Hakimi y Yassine Bounou. En el caso de los españoles, doblegaron 2-1 a una Bélgica que se despide de su generación dorada encabezada por Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois. Asimismo, los ingleses vinieron de atrás para remontar a la sorpresiva Noruega de Erling Haaland, todo gracias a un doblete de Bellingham; finalmente, los argentinos le dijeron adiós a Suiza, tras vencerlos 3-1 en tiempos extras.



Es hora de recordar el historial de enfrentamientos entre Inglaterra y Argentina:

¿Cuál es el historial de enfrentamientos entre Inglaterra y Argentina?

Inglaterra: 6

Argentina: 3

Empates: 6

¿Cuáles han sido esos duelos?

Aun cuando la balanza está a favor de Los Tres Leones, el choque más importante entre los dos fue para los argentinos, quienes se coronaron en el Mundial de México 1986. Justo en los cuartos final de esa edición, La Albiceleste superó 2-1 en el Estadio Azteca, con un doblete de Diego Armando Maradona, quien abrió el camino con la famosa y polémica ‘Mano de Dios’, para luego llevar a cabo el inolvidable ‘Gol del Siglo’, donde burló a un gran número de futbolistas, incluido el portero, desde antes del mediocampo. Y aunque Gary Lineker descontó, no fue suficiente. Tras ello, los de la CONMEBOL vencieron en semifinales a Bélgica y en la gran final a la Alemania Federal.



Con respecto a los otros encuentros que han llevado a cabo en la Copa del Mundo, tres han sido triunfos para el conjunto británico, con solamente un empate. El primer choque en el torneo internacional se dio en la Fase de Grupos de Chile 1962, duelo que acabó 3-1. Para Inglaterra 1966, el anfitrión pegó por la mínima de Geoffrey Hurst en los cuartos de final, Mundial en el cual terminó campeón. En Corea-Japón 2002, compartieron grupo y David Beckham, desde el manchón penal, puso el único tanto. De hecho, en dicha edición, Argentina fue eliminada en primera fase, ya que sólo avanzaron Suecia e Inglaterra.



Por otro lado, la primera vez que coincidieron fue en un amistoso realizado en el Estadio Wembley, en 1951, con el local saliendo airoso 2-1. Finalmente, la última vez que se midieron ocurrió en el 2005, en otro encuentro de preparación, celebrado en Suiza, con Los Tres Leones dejando la pizarra 3-2.

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