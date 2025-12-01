El historial de enfrentamientos entre Tigres y Cruz Azul en Liguilla

El Apertura 2025, de la Liga MX, ya conoció a los cuatro equipos que lucharán por el título, entre ellos, el actual campeón Toluca, además de los dos regios, Monterrey y Tigres, sin olvidar a Cruz Azul, frecuente candidato a ser campeón. Mientras los Diablos Rojos se verán las caras con Rayados, la U de Nuevo León buscará el pase a la gran final frente a La Máquina Celeste.

¡Las Semifinales están listas! 🔥



Los cuatro que sueñan con la gloria ya están definidos… Y lo que viene promete emociones a tope. ✨#AP25 #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/Ry4p7Q6ty9 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 1, 2025

Estos dos han chocado cuatro veces en la Liguilla, con las estadísticas a favor de los felinos universitarios, ya que han salido victoriosos en tres ocasiones, aunque lo curioso es que siempre han avanzado gracias a su posición en la tabla.

¿Cómo ha sido el historial de Liguilla entre Tigres y Cruz Azul?

La primera vez que los dos coincidieron en la Fiesta Grande fue en el Invierno 2001, en la fase de semifinales. El inicio ocurrió en el Estadio Azul y el local se impuso por la mínima de Marinho Ledezma. El cierre acaeció en el Estadio Universitario y Claudio Suárez fue el encargado de dejar 1-1 el global para que los regios arribaran a la final, la cual perderían ante Pachuca.

Juan Escobar y Carlos Salcedo | Jam Media/GettyImages

Solamente tuvieron que pasar dos años para un nuevo episodio de estas dos instituciones en el Apertura 2003. Esta vez la cita fue en los cuartos de final, pero una vez más la U se hizo con el boleto a la siguiente fase tras el global 2-2 y su mejor posición. En el inmueble celeste, el argentino Walter Gaitán puso el único tanto. Ya en el Volcán, el argentino Andrés Silvera aumentó la ventaja y a pesar de los goles de los argentinos Marcelo y César Delgado, no fue suficiente para que La Máquina continuara con vida en el certamen. Tigres volvería a llegar a la final, pero los Tuzos una vez más les negaron la gloria.



Por fin la revancha de Cruz Azul llegó hasta muchos años después, en el Guard1anes 2020. Se trató nuevamente de los cuartos de final. En San Nicolás de los Garza, los locales sucumbieron 1-3 tras los tantos del paraguayo Juan Escobar, el uruguayo Jonathan Rodríguez y Luis Romo, mientras el argentino Guido Pizarro apareció por los regios. Viajando al Estadio Azteca, los felinos se impusieron 0-1 a través del colombiano Luis Quiñones, pero no les alcanzó porque el global quedó 3-2 a favor de los celestes.

FBL-MEX-CRUZAZUL-TIGRES | CLAUDIO CRUZ/GettyImages

Por último, en el Clausura 2020, La Máquina llegó hasta los cuartos de final porque Tigres la despidió con el 1-1 global y su posición en la tabla. En la ida, los felinos pegaron de visita con el solitario tanto de Jesús Dueñas y Cruz Azul les pagó con la misma moneda de parte del uruguayo Christian Tabó, aunque al final, de poco sirvió porque los Incomparables se instalaron en las semifinales.