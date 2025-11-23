El historial de enfrentamientos entre Tigres y Xolos en Liguillas

El Apertura 2025 continúa con la fase del Play-In, pero este domingo conoceremos a los ocho invitados para la Liguilla por el título. A falta de Toluca, que está por conocer a su rival que saldrá entre Juárez y Pachuca, el resto de los clasificados ya conocen a sus contrincantes y una de las llaves tiene a Tigres y Xolos como protagonistas, con el primer round por jugarse en el Estadio Caliente para después conocer al semifinalista en el Volcán Universitario.

👊🏼🐯 ¡Rival definido para iniciar nuestro camino en la Liguilla del Apertura 2025! pic.twitter.com/3kKttRkwar — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 21, 2025

Desde la incursión de los Canes Aztecas a la Primera División en el Apertura 2011, estos dos solamente se han enfrentado una vez en la Fiesta Grande y fue en las semifinales del Clausura 2017, pero para los fronterizos seguramente no es un grato recuerdo, ya que fueron vapuleados 4-0 global. El primer choque fue en el Estadio Universitario, el argentino Lucas Zelarayán y Javier Aquino fueron los anotadores para el 2-0. Ya en la ‘Perrera Más Grande de México’, la historia se repitió, Aquino volvió a aparecer y Jürgen Damm fue el autor del otro tanto. Así fue como el técnico brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti superó a Miguel ‘Piojo’ Herrera en el duelo desde los banquillos.



Pero hay más malas noticias para los pupilos del uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu, ya que en el historial de enfrentamientos directos contra los universitarios también ha habido baja productividad para La Jauría. Hasta ahora han jugado 30 compromisos, 18 de los cuales se han inclinado a favor de los regios, por ocho empates y apenas cuatro triunfos de los del Mictlán. El marcador más abultado fue un 4-0 ocurrido en la Jornada 15 del Clausura 2025, es decir, apenas hace seis meses.

¡Nos vemos en la fiesta grande! 🐕🔥



Enfrentaremos a Tigres en los Cuartos de Final de la @LigaBBVAMX #LocosXTijuas pic.twitter.com/8cRBDDbtyQ — Xolos (@Xolos) November 21, 2025

Uno de los futbolistas a seguir en esta serie es Gilberto Mora, promesa mexicana de 17 años que acudió al Mundial sub-20 y que acaba de marcar un penal a la ‘Panenka’ en el Play-In, además de erigirse como el jugador más joven en la historia del fútbol mexicano que marca dentro de la Fiesta Grande, dejando atrás un récord impuesto por el histórico Rafael Márquez con Atlas.





Debido a ello, es inevitable que el nombre del juvenil de Tijuana sea tocado en cualquier plática, así que en conferencia de prensa se le cuestionó al uruguayo Fernando Gorriarán sobre la presencia del mediocampista en el próximo encuentro entre felinos y caninos.

Con este gol a lo Panenka, Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en anotar en liguilla, con 17 años y 37 días.#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/NU4Fch2uKg — Xolos (@Xolos) November 21, 2025

“Será un juego complicado. Con respecto a Mora, es un grandísimo jugador y muy joven. Nos pone contentos, a nosotros que llevamos mucho tiempo acá, que salgan jugadores jóvenes de esa calidad y que la gente lo pueda disfrutar. Ojalá que le vaya bien, tiene un futuro muy grande”, exclamó Nando.



Será este lunes cuando se den a conocer los horarios y fechas oficiales para los encuentros de los cuartos de final, donde Tigres irá en búsqueda de su estrella número nueve, mientras Xolos intentará hacerse de la segunda de su historia.