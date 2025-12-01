El historial de enfrentamientos entre Toluca y Monterrey en Liguilla

Han quedado definidas las semifinales del Apertura 2025, de la Liga MX. Toluca, actual campeón y superlíder de la fase regular, buscará el bicampeonato, pero primero deberá eliminar a Rayados de Monterrey, que logró instalarse en esta fase tras haber sido quinto de la clasificación y haber echado al América por global de 2-3, gracias a un tanto cardiaco del argentino Germán Berterame. En el caso de los Diablos Rojos, sacaron de la competencia a Bravos de Juárez por 2-1 global. Choriceros y albiazules iniciaran su llave en el Estadio BBVA para luego cerrar las hostilidades en el Estadio Nemesio Diez, siendo esta la quinta vez que coinciden dentro de la Liguilla.

¡Las Semifinales están listas! 🔥



Los cuatro que sueñan con la gloria ya están definidos… Y lo que viene promete emociones a tope. ✨#AP25 #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/Ry4p7Q6ty9 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 1, 2025

¿Cómo ha sido el historial de Liguillas entre ambos equipos?

En la historia de los torneos cortos y previo a este semestre, estos dos se han visto las caras en cuatro ocasiones, en tres ocasiones han avanzado los del Estado de México, dejando sólo un triunfo para los de la Sultana del Norte.

Alexis Vega y Stefan Medina | Jam Media/GettyImages

Apenas el certamen pasado, los dos se encontraron en los cuartos de final, regalando un empate global 4-4, dando el boleto a la siguiente ronda a los mexiquenses gracias a su mejor posición en la tabla. Monterrey había ganado 3-2 el juego de Ida con tantos del colombiano Nelson Deossa, el español Sergio Canales y Germán Berterame. En el caso del descuento, hubo un autogol de Víctor Guzmán y el brasileño Luan García alzó la mano. Ya en la vuelta, Alexis Vega y el portugués Paulinho Dias marcaron y aunque Roberto de la Rosa descontó, el triunfo 2-1 en La Bombonera dejó igualado el global que benefició a los Diablos Rojos, que posteriormente ganaron el torneo.



Anteriormente, el Apertura 2009 tuvo otra historia entre ambos clubes. La instancia fue en semifinales, Monterrey pegó en casa 2-0 con doblete de Aldo de Nigris y después igualaron 1-1 con dianas de Isaác Brizuela por los escarlatas y Abraham Carreño por los norteños, acabando todo con un 1-3 global. En ese torneo, Rayados se coronó ante Cruz Azul para lograr su tercera estrella.

Israel Lopez Toluca lleva el trofeo de c | JUAN BARRETO/GettyImages

En el Apertura 2006, Toluca llegó hasta la gran final, mas sucumbió ante Chivas. No obstante, antes de eso, los choriceros se encargaron de Monterrey al echarlo 2-1 global a través del uruguayo Vicente Sánchez y el argentino Bruno Marioni, siendo el uruguayo Sebastián Abreu quien marcó por los albiazules.



Por último, la primera ocasión que se enfrentaron en la Fiesta Grande no es un grato recuerdo para La Pandilla, ya que fue la polémica final del Apertura 2005, donde Miguel Herrera, entonces técnico, perdió ante el argentino Américo Gallego, aun cuando la final de vuelta fue en el ya extinto Estadio Tecnológico. El primer round acabó 3-3, Vicente Sánchez, Manuel Abundis y el argentino Rodrigo Díaz marcaron por la casa; Luis Pérez, el argentino Carlos Casartelli y el paraguayo Paulo da Silva lo hicieron por la visita. Ya en territorio regio, los Diablos golearon 0-3 para dejar el global 3-6, gracias a un doblete de Sánchez y un tanto de Díaz, aprovechando que los Sombrerudos se quedaron con ocho por las expulsiones de Paulo Serafín, Joel González y Luisito Pérez, tras las polémicas decisiones del árbitro Marco Antonio Rodríguez.