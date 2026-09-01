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Sports Illustrated

El historial de lesiones de Gabriel Jesús que han marcado su trayectoria

El delantero llega al Barcelona después de superar una extensa lista de problemas físicos.
Lucía Domínguez|
Gabriel Jesus Presentation As New Player Of Fc Barcelona
Gabriel Jesus Presentation As New Player Of Fc Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

Gabriel Jesús al FC Barcelona con el acarreo de numerosos antecedentes médicos. A lo largo de su carrera, el delantero atravesó diferentes lesiones que lo obligaron a perderse partidos tanto en el Manchester City como en el Arsenal. Según el registro de lesiones, acumula períodos de baja por problemas musculares, golpes, molestias inguinales y, especialmente, inconvenientes en las rodillas.

Sus primeros registros importantes aparecen en 2017. Ese año sufrió una fractura metatarsiana que lo mantuvo 68 días fuera del campo de juego y, meses después, padeció una fractura orbitaria que le demandó otras tres semanas de recuperación. En enero de 2018 también sufrió una rotura del ligamento de la rodilla, con una ausencia de 55 días.

Las rodillas, su principal preocupación

Durante la temporada 2022/23, Jesús sufrió nuevamente una lesión de rodilla que lo dejó fuera durante 100 días y 17 partidos, uno de los períodos de inactividad más prolongados de su etapa en Inglaterra.

La situación se repitió durante la campaña 2023/24: la primera lo apartó durante 14 días y la segunda durante 23. Entre ambos problemas también sufrió una lesión muscular en el muslo que le hizo perderse casi un mes. En agosto de 2024 volvió a tener una lesión inguinal, con otros 16 días de baja.

El golpe más duro en el Arsenal

El episodio más grave llegó en enero de 2025. El brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido de FA Cup ante el Manchester United. El Arsenal confirmó posteriormente que el delantero necesitaba pasar por el quirófano y comenzar un largo proceso de rehabilitación.

Gabriel Jesus
Arsenal v Manchester United - Emirates FA Cup Third Round | David Price/GettyImages

El registro de lesiones contabiliza 319 días de ausencia y 46 partidos perdidos por ese problema, convirtiéndolo en la baja más extensa de su carrera.

Lesiones que tuvieron mayor impacto por duración y cantidad de partidos perdidos

Temporada

Lesión

Período

Días de baja

Partidos perdidos

2024/25

Rotura del ligamento cruzado

13/01/2025 – 27/11/2025

319 días

46

2022/23

Lesión de rodilla

02/12/2022 – 11/03/2023

100 días

17

2016/17

Fractura metatarsiana

16/02/2017 – 24/04/2017

68 días

15

2017/18

Rotura de ligamentos de la rodilla

01/01/2018 – 24/02/2018

55 días

12

2020/21

Golpe

22/09/2020 – 02/11/2020

42 días

11

Ahora, ya recuperado y con el Barcelona como nuevo destino, el gran desafío para Jesús será dejar definitivamente atrás ese historial y recuperar la continuidad que le permitió destacarse en el Manchester City y durante sus primeros meses en el Arsenal. El club azulgrana apuesta por su experiencia y versatilidad ofensiva, pero su estado físico será uno de los aspectos que más atención recibirá en esta nueva etapa.

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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