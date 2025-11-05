El historial de lesiones de Ousmane Dembélé en la temporada 2025/26

Apenas a los 25 minutos del primer tiempo, el PSG perdió a Ousmane Dembélé en el encuentro en Parque de los Príncipes ante el Bayern Múnich por la UEFA Champions League. Eso hizo prender otra vez las alarmas por la repetición de lesiones que ha tenido el francés esta temporada.

El PSG cayó 1-2 en casa y perdió a su Balón de Oro por una lesión muscular, que ya había sufrido también el fin de semana. "Me duele el isquiotibial, me duele mucho", dijo Dembélé después terminar el partido ante el Niza del pasado fin de semana.

Esto se suma a una larga lista de problemas físicos que ha tenido este año, justo después de la mejor temporada de su carrera, que le valió para ganar el Balón de Oro y ser considerado como uno de los mejores futbolistas de la actualidad.

Esto parece recordar a la época del francés en el FC Barcelona, equipo en el que nunca encontró continuidad, debido a los diversos problemas físicos que sufrió en siete años con el club catalán, en los que disputó apenas 185 partidos oficiales.

Esta no es la única lesión que ha tenido este año. Una dolencia en el muslo le llevó a perderse seis encuentros a principio de campaña. En total, se ha perdido 7 partidos hasta ahora y el futuro no parece nada alentador.

De acuerdo con Transfer Markt, el atacante de la selección francesa ha tenido en su carrera 26 lesiones que le han impedido estar en partidos oficiales con sus clubes, con 164 ausencias en partidos oficiales, tanto de sus clubes como de su selección.

Previo al partido contra el Bayern, Luis Enrique llamó a la calma a la prensa, que preguntó varias veces sobre la situación del jugador en la habitual conferencia previa al partido. "Hay que ser pacientes y escuchar sus sensaciones. Ver a Dembélé diez o veinte minutos sobre el campo ya es emocionante", respondió el entrenador español.

Hasta ahora, no hay un diagnóstico claro sobre los días de baja que tendrá Dembélé, pero los fantasmas de lesiones pasadas parecen estar apareciendo otra vez.

El historial de lesiones de Ousmane Dembélé en la temporada 2025/26

Lesión Días de baja Partidos perdidos Lesión muscular 40 6 Falta de condición física 4 1 Lesión muscular en pantorrilla izquierda - -

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO