México vs Ecuador: historial, estadísticas y antecedentes antes de un posible cruce en el Mundial 2026

Aunque todavía no es oficial, todo apunta a que la selección mexicana se medirá ante Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026. México avanzó como primer lugar del Grupo A, con paso perfecto en la ronda de grupos, mientras que el cuadro sudamericano se clasificó como uno de los mejores terceros lugares, tras quedar por detrás de Alemania y Costa de Marfil en el sector E.

Ambas escuadras se han enfrentado un total de 27 ocasiones, aunque solamente siete de estos choques han sido oficiales. En este periplo, el conjunto mexicano registra un saldo de 15 victorias, ocho empates y solamente cuatro derrotas.

A continuación te compartimos el historial de enfrentamientos entre estas dos selecciones latinoamericanas que se podrían ver las caras en el Mundial 2026.

El último enfrentamiento

El partido más reciente entre México y Ecuador se registró el 14 de octubre de 2025, en un partido amistoso celebrado en el Estadio Akron de Guadalajara. El choque terminó empatado a un gol; por parte del combinado azteca anotó Germán Berteramen, mientras que Jordy Alcívar descontó para la Tri.

FBL-FRIENDLY-MEX-ECU | ULISES RUIZ/GettyImages

Los choques en competencias oficiales entre México y Ecuador

México y Ecuador se han visto las caras en siete partidos oficiales: seis de Copa América y uno en la Copa del Mundo.

En la Copa América 1993, ambas escuadras se enfrentaron en semifinales y la selección mexicana se impuso por marcador de 2-0, con goles de Hugo Sánchez y Ramón Ramírez.

En la Copa América 1997, estos equipos se volvieron a ver las caras, pero esta vez en cuartos de final. Los mexicanos avanzaron a semifinales tras imponerse en penaltis, una vez que se empató 1-1 en el tiempo reglamentario.

En el Mundial de Corea/Japón 2002, México se impuso por marcador de 2-1 a Ecuador en fase de grupos, con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.

FUSSBALL: WM 2002 in JAPAN und KOREA, MEX - ECU 2:1 | Martin Rose/GettyImages

En la Copa América 2004, México volvió a ganar y se impuso a Ecuador por marcador de 2-1 en fase de grupos.

En la Copa América 2007, ambas escuadras volvieron a coincidir en la fase de grupos y la selección mexicana volvió a ganar. Los aztecas vencieron 2-1, con goles de Nery Castillo y Omar Bravo.

No fue sino hasta la Copa América 2015 que México registró su primera derrota oficial ante Ecuador. El Tri cayó por 2-1 ante el conjunto de Conmebol, con goles de Miler Bolaños y Enner Valencia.

FBL-COPAM2015-MEX-ECU | PABLO PORCIUNCULA/GettyImages

En 2024, en la Copa América, se registró el último duelo oficial entre estas dos escuadras. El marcador terminó empatado sin goles.

El saldo del equipo azteca en partidos oficiales ante Ecuador es de cinco victorias, un empate y una derrota.