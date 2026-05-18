El historial en Liguilla entre Pumas y Cruz Azul, finalistas del Clausura 2026

Pumas y Cruz Azul definirán al campeón del Clausura 2026, de la Liga MX, luego de haber dejado en el camino a Pachuca y Chivas, respectivamente. Un condimento especial para este duelo por el título es que en los banquillos habrá presencia mexicana, ya que Efraín Juárez probará su experiencia técnica generada tras sus aventuras por Europa, Estados Unidos y Colombia contra la del primerizo Joel Huiqui, que llegó como interino pero tiene al club cerca del cetro con números dignos de aplausos, cuatro victorias en cinco compromisos.

Nicolás Larcamón fue cesado de Cruz Azul en la penúltima jornada del torneo, mientras Efraín Juárez sigue al frente de Pumas | Hector Vivas/GettyImages

Universidad Nacional no quiere pasar más de 15 años sin levantar el título de Liga, recordando que el último se lo adjudicó en el Clausura 2011 frente a Monarcas Morelia, aunque también estuvo cerca de lograrlo en el Apertura 2015 y Guard1anes 2020, pero Tigres y León se lo negaron. Como alguien formado en la cantera auriazul, Efraín Juárez quiere acabar a toda costa con dicha sequía y ser parte de la octava estrella.



En el caso de La Máquina, aspirar a su décimo trofeo de liga. El equipo de La Noria no quiere seguir aumentando el número de subcampeonatos en su palmarés, pues es el equipo que más finales ha perdido con doce. Justo su última derrota en el duelo por el título fue en el Clausura 2024 contra el América y cabe recordar que en el Guard1anes 2021 acabaron con su maldición de más de veinte años sin poder ser monarca gracias al técnico peruano Juan Reynoso, quien les dio su último título del Invierno 1997 como capitán.

¿Cuál es el historial en Liguilla entre Pumas y Cruz Azul?

Estos dos se han encontrado en once ocasiones dentro de la Fiesta Grande, con la UNAM liderando el balance al tener seis éxitos contra cinco fracasos azules . De hecho, esta final no es inédita, ya que en la Temporada 1978-79 se midieron por el trofeo, siendo Cruz Azul el ganón al imponerse 2-0 global a través del paraguayo Carlos Jara y Horacio López Delgado. No obstante, hubo venganza de los universitarios, pues se coronaron en la Temporada 1980-81 al doblegar 4-2 global con tantos de Hugo Sánchez, el brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, Manuel Manzo y Enrique Zarza, logrando el segundo título de la Máxima Casa de Estudios.

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Después de 4⃣5⃣ años, #Pumas y #CruzAzul se verán las caras en la Gran Final.



🚂La primera la Ganó Cruz Azul (Temporada 1978-79), gracias un triunfo de 2-0 en el Estadio Azteca, con goles de Carlos Jara Saguier y Horacio López Salgado.… pic.twitter.com/T0IKJ8Sur6 — Netpicks MX (@netpicksmx) May 18, 2026

Ocho años más adelante, en la Temporada 1988-89, compartieron el Grupo B de la Liguilla. Los felinos perdieron 0-1, pero vencieron 1-4. A pesar de ello, quedaron terceros con seis unidades y el líder del sector fue Cruz Azul con ocho puntos, avanzando a la final, donde sucumbió con América.



Después de eso, tres veces les tocó encararse en cuartos de final. En la Temporada 1994-95 igualaron 1-1 en el global, pero los de La Noria avanzaron por su mejor posición en la tabla general y aunque llegaron a la final perdieron frente al Necaxa. Luego vino el Invierno 1998, donde Cruz Azul sufrió la maldición del ‘superlíder’ porque fue eliminado 3-4 con doblete de Mario Álvarez, pese al doblete de Francisco Palencia. Ya en el Apertura 2002, los auriazules vacunaron 3-2 global con doblete del uruguayo Álvaro ‘La Bola’ González.



Con respecto al Clausura 2004 les tocó buscar el boleto a la gran final. Pumas ganó las semifinales 3-2 global con tantos del argentino Bruno Marioni, Ismael Íñiguez y Jaime Lozano, aun cuando el argentino Luciano Figueroa hizo un doblete. En ese mismo campeonato, la UNAM terminó monarca al superar a Chivas.

Juan Dinneno y el uruguayo Ignacio Rivero | Jam Media/GettyImages

Cuatro años pasaron y en el Apertura 2008 se reencontraron para los cuartos de final y esta vez Cruz Azul pudo avanzar al quedar 3-1 global gracias a Gerardo Torrado, Miguel Sabah y César Villaluz, pero una vez más, no pudieron ganar la final al caer en penales contra Toluca. Dos años después, en el Apertura 2010, los del Pedregal pasaron a las semifinales al decirle adiós a los celestes por 3-2 global con el paraguayo Dante López, el argentino Martín Bravo y Juan Carlos Cacho diciendo presente.



En el Guard1anes 2020 sucedió la increíble remontada que selló un mega fracaso cementero. En la semifinal de Ida, Cruz Azul vapuleó 4-0 con doblete de Luis Romo, pero en la vuelta, los locales hicieron la hombrada al repetir la dosis 4-0 con un doblete del argentino Juan Dinenno para avanzar por su mejor posición.



Ya el último antecedente entre estos dos acaeció en el Clausura 2024, en otros cuartos de final. Con doblete del argentino Lorenzo Faravelli, La Máquina pitó para instalarse en otra final, la cual también dejó ir contra su odiado rival América.