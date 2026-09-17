El historial entre Diego Simeone y José Mourinho en los Derbis de Madrid

El Atlético de Madrid recibirá este domingo al Real Madrid por la séptima jornada de LaLiga en un duelo de clubes con necesidades un tanto distintas, aunque ambos tienen el objetivo particular de ganar en el primer derbi de la temporada.

Por un lado está el Colchonero, que ratificó su levantada tras una serie de derrotas y buscará darle una alegría a su gente en el Metropolitano para acomodarse en puestos de privilegio del campeonato español de Primera División.

Del otro aparece el Real Madrid, que tuvo solamente un traspié contra el Betis que le prohibió llegar a este encuentro con puntaje ideal. Actualmente están segundos en LaLiga y buscarán un triunfo que les represente no perderle pisada al FC Barcelona en la competencia por el título.

¿Cómo han sido los encuentros entre Simeone y Mourinho?

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El Cholo es un histórico del Atlético de Madrid y ya se ha enfrentado con varios entrenadores del Real Madrid en su estadía como Colchonero, y José Mourinho es uno de los tantos que ha tenido en frente: fueron cuatro los enfrentamientos durante las temporadas 2011/12 y 2012/13, con The Special One tomando el mando de la Casa Blanca una temporada antes de la llegada de Simeone al banquillo del Atlético.

Si bien el portugués tiene un dominio grande sobre el Cholo, el entrenador argentino le ganó una final de Copa del Rey en la última vez que se vieron las caras como entrenadores de los dos gigantes de Madrid.

11/04/2012 - LaLiga – jornada 33 - Atlético de Madrid 1-4 Real Madrid

01/12/2012 - LaLiga – jornada 14 - Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid

27/04/2013 - LaLiga – jornada 33 - Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid

17/05/2013 - Copa del Rey – Final - Real Madrid 1-2 Atlético de Madrid

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Récord histórico de Diego Simeone vs José Mourinho en derbis



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