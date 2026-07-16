La selección de Francia y la selección de Inglaterra no podrán ser campeones del mundo, luego de haber caído en las semifinales del Mundial 2026 frente a España (0-2) y Argentina (1-2), respectivamente.

Por lo que, ahora ambos se enfrentarán por el tercer lugar de la competición este sábado 18 de julio a las 17:00 horas (Estados Unidos) y 15:00 horas (México) en el Estadio Miami.

Francia e Inglaterra se han enfrentado en 32 ocasiones en el fútbol masculino, con un saldo favorable para los ingleses de 17 victorias, cinco empates y 10 triunfos para los franceses.

Los enfrentamientos entre Francia e Inglaterra

Francia e Inglaterra en Qatar 2022 | Lionel Hahn/GettyImages

Cumplirán cuatro enfrentamientos en la Copa del Mundo. Previamente se han visto las caras tres veces en Mundiales en donde Inglaterra tiene saldo favorable dos a uno.

Se han cruzado 32 veces en todas las competiciones. Inglaterra domina con 17 victorias (72 goles), 10 derrotas (41 tantos recibidos) y cinco empates. Por su parte, Francia perdió uno de los ocho encuentros recientes.

Además de los cruces en Mundiales, cuentan con 24 amistosos internacionales, tres duelos en UEFA Eurocopa (Suecia 1992, Portugal 2004 y Polonia-Ucrania 2012) y dos cruces en clasificatorias a la UEFA Eurocopa (España 1964).

El partido más reciente entre Francia e Inglaterra

Su último enfrentamiento fue el 10 de diciembre de 2022 en los cuartos de final de Qatar 2022, donde Francia ganó 2-1 con anotaciones de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud; por Inglaterra descontó Harry Kane vía penalti.

A la postre, la selección francesa fue subcampeón al caer en la final ante Argentina en tanda de penaltis tras empatar 3-3 en los 120 minutos.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026