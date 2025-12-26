El histórico jugador del Real Madrid que se irá del club al terminar esta temporada

El Real Madrid está rastreando el mercado de defensas centrales para reforzarse el próximo verano, según expresa ESPN en las últimas horas.

Los problemas del conjunto blanco no dejan de aumentar en la zona baja, con numerosas lesiones y varios futbolistas cerca de finalizar contrato. Ese es el caso del austríaco David Alaba y cuya decisión de futuro pareciera estar tomada: no seguirá en el club la próxima temporada, según la citada fuente.

El futbolista polifuncional llegó como fichaje estrella en el año 2021 y fue fundamental en la conquista de la Champions de París. Sin embargo, no logró recuperar su mejor nivel y, sobretodo, no pudo ofrecer fiabilidad física debido en gran parte a las lesiones. El club valora su profesionalidad, su jerarquía y su peso en el vestuario, pero entiende que la planificación futura exige un perfil distinto.

Getafe v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Alaba acaba contrato en junio de 2026 a sus 33 años y tras cinco temporadas en el conjunto blanco, la idea es que el central austriaco salga el próximo verano, ante una intención concreta del club de darle una planificación diferente a la zaga central, azotada por las lesiones. El propio austríaco, Rudiger, Militao y Huijsen, son sus cuatro principales futbolistas en esa zona.

A pesar de que Alaba ha sido una figura respetada en el vestuario desde su llegada en 2021, desempeñando un papel clave en múltiples campañas ganadoras de trofeos, el Madrid cree que es el momento adecuado para tomar un nuevo rumbo.

Joan Martínez, por su parte, se desarrolla en el filial merengue a las órdenes de Arbeloa y junto a Jacobo Ramón, hoy figura en el Como de Italia y con una repesca de 8 millones de euros por parte del club blanco. Ellos dos son las opciones de la cantera con las que cuenta la directiva para la próxima temporada.

