El histórico once de Boca que ganó todo con Carlos Bianchi
A los aficionados del fútbol se les suele acusar de tener poca memoria. Basta un fallo que cueste un gol o un título para que nos olvidemos de todo los bueno que ha hecho dicho jugador por el equipo. Para muestra, un botón: Gareth Bale. El galés ha marcado algunos de los goles más importantes de la historia del Real Madrid pero la afición sigue pitándole.
En SI Fútbol queremos cambiar este percepción y por eso echamos la vista atrás. ¿Cuán atrás? 30 años. Muchos de los que están leyendo esto capaz no habían siquiera nacido y eso es justo los que nos ha llevado a crear este Mundialito de Clubes históricos. El Barcelona de Guardiola o el Real Madrid de los Galácticos no son los únicos grandes equipos que han existido en la historia. Hemos elegido a las 16 plantillas que más influyeron en el fútbol europeo y latinoamericano desde 1990 hasta 2020, una por club.
A finales de los 90, Mauricio Macri tomó la mejor decisión mientras fue presidente de Boca: contratar a Carlos Bianchi como entrenador. De la mano del ex Vélez, el Xeneize tuvo un equipo que durante varios años ganó todo, inclusive la Copa Intercontinental ante el poderosísimo Real Madrid.
1. Óscar Córdoba
El colombiano se convirtió en leyenda. ídolo del club y ganador como pocos. Fue clave en la etapa dorada.
2. Hugo Ibarra
El multicampeón con Boca Juniors se consolidó como lateral derecho desde que emergió su figura y a partir de allí nunca perdió el puesto. Marcó una era en la banda, con un ida y vuelta impresionante.
3. Walter Samuel
No necesita presentación. Un jugador que tuvo una carrera grandiosa en Europa y en la selección Argentina. Una de las figuras de la defensa del equipo de Bianchi.
4. Jorge Bermúdez
El "Patrón" de la defensa de Boca. Líder, con presencia imponente, se consolidó como defensor central titular y logró todo lo que se propuso el "Xeneize" de la mano de Carlos Bianchi.
5. Rodolfo Arruabarrena
Otro de los que logró consolidarse en el puesto casi de manera indiscutida, en su caso como lateral izquierdo con mucho criterio para pasar al ataque y con capacidad para llegar al gol. Luego fue entrenador boquense.
6. José Basualdo
Coronó su carrera en aquel histórico equipo de Boca. Se dio el lujo de formar parte de aquel equipazo.
7. Mauricio Serna
El emblema del mediocampo. Un futbolista nacido para jugar en Boca. El colombiano se ganó el amor para siempre.
8. Sebastián Battaglia
Un jugador que marcó una era. Se cansó de ganar títulos y ser fundamental en todos los procesos que le tocó participar.
9. Juan Román Riquelme
Una de las máximas figuras del Boca de Bianchi. Leyenda del club y uno de los máximos ídolos de la historia.
10. Guillermo Barros Schelotto
Un jugador nacido para jugar en Boca. Una picardía como pocos y un verdadero ganador. No tuvo la misma suerte como entrenador.
11. Martín Palermo
El máximo goleador de la historia de Boca. Leyenda y autor de goles inolvidables.
Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.Follow PedroLMoreira