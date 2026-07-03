El histórico récord de Unai Simón en la historia de los Mundiales

El Mundial 2026 ha roto varios récords, y Unai Simón se sumó a la lista de los futbolistas que hicieron historia en la edición actual de la Copa del Mundo: el portero del Athletic Club se convirtió en el guardameta que mayor cantidad de minutos jugó sin recibir goles, superando el récord de Walter Zenga en Italia 1990.

En ese entonces, el portero italiano estuvo entre el debut y la semifinal contra Argentina sin recibir ningún tanto, confeccionando así una racha de 517 minutos con la valla invicta. Finalmente, la Nazionale cayó en esa instancia y perdió la posibilidad de jugar la final como local.

WM 1990 - Viertelfinale - Italien vs Irland, Torwart Walter Zenga (ITA, Nr. 1) fängt den Ball | United Archives/GettyImages

Entre 2022 y la actualidad, Unai Simón alcanza los 518 minutos sin encajar tantos para firmar la mayor cantidad de tiempo en la historia de las copas del mundo. El último en anotarle fue Ao Tanaka en el cierre de la fase de grupos de Qatar, mientras que en octavos de final fue igualdad sin goles contra Marruecos y posterior eliminación por penales para la Furia Roja.

En lo que va del Mundial 2026 tuvo la valla invicta en los 90' frente a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en la fase de grupos, y Austria en los 16avos de final, donde rompió efectivamente la marca de Zenga. Ahora, tiene la posibilidad de ampliar su registro contra Portugal el próximo lunes en Dallas por los octavos de final.

El tercero en el podio es el inglés Peter Shilton, que entre 1982 y 1986 estuvo 501 minutos sin recibir tantos. Su seguidilla la cortó el histórico Diego Armando Maradona en los cuartos de final del Mundial de México, cuando anotó la Mano de Dios y el mejor gol de la historia, dejando en el camino a cuanto inglés se le cruzó para guiar a Argentina a una victoria épica que terminaría en consagración.

Maradona le rompió el récord a Shilton | PA Images Archive/GettyImages

El ranking de los imbatibles

Arquero País Minutos sin recibir Años Unai Simón España 519 2022-2026 Walter Zenga Italia 517 1990 Peter Shilton Inglaterra 501 1982-1986 Sergio Romero Argentina 486 2014 Iker Casillas España 476 2010