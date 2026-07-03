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Sports Illustrated

El histórico récord de Unai Simón en la historia de los Mundiales

El español se convirtió en el guardameta con mayor cantidad de minutos sin recibir un gol en las Copas del Mundo.
Bruno Pernigotti|
World Cup: Round of 32-Spain v Austria
World Cup: Round of 32-Spain v Austria | Kelvin Kuo/GettyImages

El Mundial 2026 ha roto varios récords, y Unai Simón se sumó a la lista de los futbolistas que hicieron historia en la edición actual de la Copa del Mundo: el portero del Athletic Club se convirtió en el guardameta que mayor cantidad de minutos jugó sin recibir goles, superando el récord de Walter Zenga en Italia 1990.

En ese entonces, el portero italiano estuvo entre el debut y la semifinal contra Argentina sin recibir ningún tanto, confeccionando así una racha de 517 minutos con la valla invicta. Finalmente, la Nazionale cayó en esa instancia y perdió la posibilidad de jugar la final como local.

WM 1990 - Viertelfinale - Italien vs Irland, Torwart Walter Zenga (ITA, Nr. 1) fängt den Ball
WM 1990 - Viertelfinale - Italien vs Irland, Torwart Walter Zenga (ITA, Nr. 1) fängt den Ball | United Archives/GettyImages

Entre 2022 y la actualidad, Unai Simón alcanza los 518 minutos sin encajar tantos para firmar la mayor cantidad de tiempo en la historia de las copas del mundo. El último en anotarle fue Ao Tanaka en el cierre de la fase de grupos de Qatar, mientras que en octavos de final fue igualdad sin goles contra Marruecos y posterior eliminación por penales para la Furia Roja.

En lo que va del Mundial 2026 tuvo la valla invicta en los 90' frente a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en la fase de grupos, y Austria en los 16avos de final, donde rompió efectivamente la marca de Zenga. Ahora, tiene la posibilidad de ampliar su registro contra Portugal el próximo lunes en Dallas por los octavos de final.

El tercero en el podio es el inglés Peter Shilton, que entre 1982 y 1986 estuvo 501 minutos sin recibir tantos. Su seguidilla la cortó el histórico Diego Armando Maradona en los cuartos de final del Mundial de México, cuando anotó la Mano de Dios y el mejor gol de la historia, dejando en el camino a cuanto inglés se le cruzó para guiar a Argentina a una victoria épica que terminaría en consagración.

Soccer - World Cup Mexico 86 - Quarter Final - England v Argentina
Maradona le rompió el récord a Shilton | PA Images Archive/GettyImages

El ranking de los imbatibles

Arquero

País

Minutos sin recibir

Años

Unai Simón

España

519

2022-2026

Walter Zenga

Italia

517

1990

Peter Shilton

Inglaterra

501

1982-1986

Sergio Romero

Argentina

486

2014

Iker Casillas

España

476

2010

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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