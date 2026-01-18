El histórico récord que quiere alcanzar Hansi Flick

El FC Barcelona sigue acumulando títulos y victorias, y eso está próximo a convertirse en récord: el equipo de Hansi Flick ya alcanzó la línea del de Luis Enrique de la temporada 2014/15 y está a seis partidos de hacer lo propio con el registro absoluto de la historia del club, bajo el mando de Frank Rijkaard en la 2005/06.

Actualmente, el FCB acumula once victorias al hilo, incluyendo la de la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid por 3-2 para sumar un nuevo trofeo a su frondosa vitrina. No pierde desde el 25 de noviembre del año pasado, cuando cayó por 3-0 en su visita a Stamford Bridge ante el Chelsea por la UEFA Champions League.

FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID | FADEL SENNA/GettyImages

El récord del equipo de Rijkaard llegó a hilvanar 17 triunfos en fila entre el 22 de octubre de 2005 y el 22 de enero de 2006. En esa oportunidad las víctimas fueron variadas, aunque destacó un 3-0 de visitante ante el Real Madrid y un 6-0 contra el Zamora en Copa del Rey. En total, el neerlandés dirigió 272 veces al Barcelona, con 159 victorias, 63 empates y 50 derrotas. Ganó cinco títulos, incluyendo una UEFA Champions League.

En su acumulado, Flick ya tiene 89 partidos dirigidos en el banquillo culé, con 67 victorias, nueve empates y tan solo 13 derrotas. Su palmarés en Cataluña es frondoso, con una Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas en poco tiempo.

Este domingo, el alemán y sus dirigidos tienen como objetivo vencer a la Real Sociedad en Anoeta por LaLiga para, además de continuar con la racha, seguir en lo más alto de la tabla del campeonato doméstico español, donde aventajan por un punto (con un partido menos) al Real Madrid de Álvaro Arbeloa, que tomó la posta tras el despido de Xabi Alonso.