El impresionante récord de goles de Países Bajos en el Mundial 2026

El partido terminó y Países Bajos se quedó con algo más que una victoria. El 5-1 sobre Suecia por la fase de grupos del Mundial 2026 le permitió ingresar en una lista reservada para las grandes selecciones. Gracias a su producción ofensiva en Houston, la Naranja Mecánica alcanzó los 103 goles en la competición y se convirtió en el octavo país en superar la barrera de los 100 tantos en Mundiales.

Lo más destacado de la jornada fue la actuación de Brian Brobbey. El delantero abrió el marcador a los cinco minutos y pocos instantes, a los 17, volvió a convertir para firmar el tanto número 100 de Países Bajos en Mundiales.

Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026 | Julian Finney - FIFA/GettyImages

El equipo dirigido por Ronald Koeman llegó al encuentro necesitando dos goles para alcanzar el centenar. Venía de empatar 2-2 contra Japón en su estreno mundialista y encontró rápidamente lo que buscaba frente a Suecia.

La victoria terminó tomando forma con un doblete de Brobbey, otro de Cody Gakpo y sobre el cierre llegó el tanto de Crysencio Summerville. El resultado no hizo más que confirmar el lugar de los neerlandeses entre las selecciones con mayor producción ofensiva en la competición.

100 - The Netherlands are the eighth country to ever score 100 goals at the FIFA World Cup.



Milestone. pic.twitter.com/pNuIxa9PBO — OptaJohan (@OptaJohan) June 20, 2026

La Naranja Mecánica se unió así a Brasil, Alemania, Argentina, Francia, Italia, España e Inglaterra, los otros siete países que ya habían llegado a los tres dígitos. Brasil encabeza la tabla con 241 goles, seguido por Alemania con 239. Luego aparecen Argentina con 155, Francia con 139, Italia con 128 y España e Inglaterra con 108 cada una.

El dato adquiere más relevancia si se considera que Países Bajos alcanzó la marca con apenas 12 participaciones mundialistas. Ninguna de las otras selecciones presentes en ese grupo selecto necesitó tan pocas ediciones para llegar a la cifra centenaria. Y no solo eso, cabe destacar que nunca fueron campeones, pero quien sabe... quizá ese momento llega en Norteamérica.