El inconveniente que frenaría el fichaje de Nathan Aké con el Barcelona

El Barcelona habría puesto la mira en el defensor central del Manchester City, Nathan Aké, aunque la negativa del club inglés a considerar una cesión del neerlandés podría convertirse en un obstáculo importante.

En un inicio, no se esperaba que el Barça fuera activo en el próximo mercado, pero la grave lesión de Andreas Christensen redujo la profundidad en la zaga para Hansi Flick y obligó al club a volver al mercado.

Debido a la delicada situación financiera del Barcelona, la prioridad es fichar a un defensor central mediante un préstamo a corto plazo, y SPORT ha confirmado el interés en Aké.

Aké estaría abierto a salir del Manchester City en enero, tras haber sido titular solo una vez en la Premier League esta temporada. Sin embargo, Pep Guardiola no está dispuesto a autorizar una salida temporal de un jugador al que considera una pieza importante como recambio, lo que ha generado frustración en el club catalán.

El Barcelona podría aprovechar la lesión de larga duración de Christensen para darle de baja federativa y liberar una parte importante de su salario, lo que permitiría inscribir a un refuerzo y cumplir con las normas financieras de LaLiga. Por este motivo, la opción de préstamo es la preferida.

Aké encaja perfectamente en el perfil de defensor que busca el Barcelona y se convertiría de inmediato en el principal candidato para acompañar a Pau Cubarsí en el centro de la defensa.

Si el Manchester City no suaviza su postura, resulta difícil imaginar que la operación se concrete. Aun así, el Barcelona espera con paciencia mientras analiza otras alternativas.

El Barcelona recibe la oferta de un defensor del Chelsea sin minutos

Chelsea U21 v Reading U21: Premier League 2 | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Axel Disasi no ha disputado ni un solo minuto con el Chelsea esta temporada.

A principios de semana, surgieron reportes que indicaban que el Barcelona recibió el ofrecimiento del defensor central del Chelsea, Axel Disasi, para reforzar su zaga. El francés no entra en los planes de Enzo Maresca y ha pasado toda la temporada jugando con el equipo Sub-21 del club londinense.

El Chelsea busca abiertamente desprenderse de Disasi, y la necesidad del Barcelona de un central lo convierte en un posible destino natural.

Sin embargo, Disasi solo puede salir del Chelsea mediante un traspaso definitivo, ya que el club ya ha utilizado todos sus cupos de cesión internacional. A diferencia del caso de Aké, donde el Barcelona podría intentar convencer al City de aceptar un préstamo, con Disasi la única opción es una transferencia permanente, lo que vuelve esta alternativa aún menos viable.

Lo cierto es que el Barcelona sigue explorando opciones para reforzar el centro de su defensa, y las primeras semanas de enero, en las que buscará defender su título de la Supercopa de España, podrían ser decisivas para definir la intensidad de esa búsqueda.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026