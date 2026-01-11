El increíble dato que revela que podemos estar ante uno de los Clásicos más desequilibrados de la historia

Las apuestas deportivas han hablado con una contundencia inédita en la antesala de la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y FC Barcelona. Según las cuotas actuales, el conjunto azulgrana es clarísimo favorito para levantar el título, hasta el punto de que las opciones normalizadas de victoria del Real Madrid se sitúan en apenas un 28%, el porcentaje más bajo que se recuerda para los blancos en toda la historia de los Clásicos.

Las razones que explican este escenario son múltiples y no responden solo al momento del rival. El Real Madrid llega a la final envuelto en una dinámica preocupante, con resultados irregulares y, sobre todo, con una fragilidad defensiva que se ha convertido en un problema estructural en el equipo de Xabi Alonso durante los últimos meses. Errores individuales, desajustes colectivos y dificultades para sostener partidos de alto ritmo han penalizado al conjunto merengue.

A ello se suma la situación de Kylian Mbappé, que todo apunta a que partirá desde el banquillo tras su reciente esguince de rodilla. Su posible entrada en la segunda mitad genera expectación, pero también refleja que el Madrid no podrá contar de inicio con su jugador más diferencial. Además, varios futbolistas llamados a marcar diferencias atraviesan un momento discreto: Jude Bellingham ha bajado su impacto, Arda Güler no termina de asentarse y Vinicius Jr. está lejos de su mejor versión.

En el otro lado del tablero aparece un Barcelona que llega en condiciones muy distintas. A diferencia del primer Clásico liguero —en el que el Madrid se impuso por 2-1—, el conjunto azulgrana no arrastra una plaga de lesiones y podrá contar con todas sus piezas clave. Raphinha, Pedri y Lamine Yamal partirán de inicio, aportando desequilibrio, control y profundidad.

Con estos ingredientes, no sorprende que las casas de apuestas se decanten de forma tan clara por el Barça. El balón dictará sentencia, pero los números reflejan una realidad: pocas veces el Real Madrid ha afrontado un Clásico tan cuesta arriba antes de empezar.