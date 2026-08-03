El inesperado obstáculo que frena la llegada de Diomande al Real Madrid

El Real Madrid tiene prácticamente acordada la incorporación de Yan Diomande, pero la oficialización del traspaso se retrasó por un problema ajeno al club: la causa es una disputa entre las agencias Maxidel Management y Roc Nation, que reclaman derechos sobre la representación del futbolista y mantienen un conflicto que ya llegó a la FIFA.

Maxidel, empresa dirigida por el exfutbolista Max Gradel, sostiene que existió un incumplimiento contractual después de que el conjunto merengue negociara la operación con Roc Nation, la agencia que actualmente representa al delantero. La firma asegura haber intervenido en el anterior traspaso del jugador, cuando pasó del Leganés al RB Leipzig, y considera que aún mantiene derechos relacionados con su representación.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The reason Yan Diomandé's move to Real Madrid has not been announced yet is because his former agent, Max Gradel, claims the player broke their contract.



Real Madrid completed the deal with Roc Nation and were reportedly unaware of the issue with Diomandé's… pic.twitter.com/s4T0MwmfVy — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 2, 2026

La FIFA analiza el caso

En esa línea, el organismo rector del fútbol mundial estudia la denuncia para determinar si el conflicto puede afectar el registro internacional del futbolista. En este tipo de operaciones resulta indispensable emitir el International Transfer Certificate, documento que autoriza la inscripción de un jugador cuando cambia de federación.

La normativa de la FIFA en materia de agentes es especialmente estricta y contempla la posibilidad de retrasar determinados trámites cuando existen disputas abiertas sobre comisiones o derechos de representación.

El Madrid mantiene la calma

En Valdebebas consideran que el conflicto no guarda relación con la negociación realizada por la institución y confían en que la situación se resuelva sin consecuencias para el fichaje. De hecho, el acuerdo deportivo y económico con el Leipzig ya está completamente encaminado, al igual que la documentación y el contrato que firmará el futbolista costamarfileño.

RB Leipzig v FC St. Pauli - Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

Como alternativa, la FIFA podría conceder una licencia provisional para que Diomande pueda ser inscripto en el merengue; mientras las partes esperan una resolución, el delantero permanece a la espera de que el conflicto administrativo quede resuelto para viajar a Madrid, completar su presentación oficial y ponerse a disposición del cuerpo técnico de José Mourinho cuanto antes.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP