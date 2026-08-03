El inesperado obstáculo que frena la llegada de Diomande al Real Madrid
El Real Madrid tiene prácticamente acordada la incorporación de Yan Diomande, pero la oficialización del traspaso se retrasó por un problema ajeno al club: la causa es una disputa entre las agencias Maxidel Management y Roc Nation, que reclaman derechos sobre la representación del futbolista y mantienen un conflicto que ya llegó a la FIFA.
Maxidel, empresa dirigida por el exfutbolista Max Gradel, sostiene que existió un incumplimiento contractual después de que el conjunto merengue negociara la operación con Roc Nation, la agencia que actualmente representa al delantero. La firma asegura haber intervenido en el anterior traspaso del jugador, cuando pasó del Leganés al RB Leipzig, y considera que aún mantiene derechos relacionados con su representación.
La FIFA analiza el caso
En esa línea, el organismo rector del fútbol mundial estudia la denuncia para determinar si el conflicto puede afectar el registro internacional del futbolista. En este tipo de operaciones resulta indispensable emitir el International Transfer Certificate, documento que autoriza la inscripción de un jugador cuando cambia de federación.
La normativa de la FIFA en materia de agentes es especialmente estricta y contempla la posibilidad de retrasar determinados trámites cuando existen disputas abiertas sobre comisiones o derechos de representación.
El Madrid mantiene la calma
En Valdebebas consideran que el conflicto no guarda relación con la negociación realizada por la institución y confían en que la situación se resuelva sin consecuencias para el fichaje. De hecho, el acuerdo deportivo y económico con el Leipzig ya está completamente encaminado, al igual que la documentación y el contrato que firmará el futbolista costamarfileño.
Como alternativa, la FIFA podría conceder una licencia provisional para que Diomande pueda ser inscripto en el merengue; mientras las partes esperan una resolución, el delantero permanece a la espera de que el conflicto administrativo quede resuelto para viajar a Madrid, completar su presentación oficial y ponerse a disposición del cuerpo técnico de José Mourinho cuanto antes.
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.