El intenso régimen de entrenamiento de Lionel Messi para el Mundial 2026

Lionel Messi todavía no ha anunciado su compromiso de participar en el Mundial 2026 este verano a pesar de estar en la lista preeliminar de Lionel Scaloni (espera hasta el último momento para «ver si realmente puede estar al 100 %), pero la leyenda del fútbol argentino, de 38 años, sin duda se está entrenando como si buscara revalidar el título y para prueba ha sido su nivel de juego mostrado en las últimas semanas en la Major League Soccer.

Messi llevó a La Albiceleste a la gloria en el Mundial de 2022 en Qatar, la tercera vez que Argentina ganaba la competición (1978, 1986). El canterano del FC Barcelona, entonces de 35 años, ganó el Balón de Oro tras marcar siete goles y sumar tres asistencias en el camino hacia el trofeo, haciendo historia como el único jugador que ha ganado el Balón de Oro en dos ocasiones (2014).

Muchos aficionados aceptaron que la heroica actuación de Messi podría ser el broche de oro perfecto para el mejor jugador del mundo, conscientes de que probablemente fuera su última participación en un Mundial, y aún podría serlo.

Sin embargo, el ocho veces ganador del Balón de Oro ha seguido jugando con la camiseta azul y blanca desde Qatar, vistiendo los colores de su selección tan recientemente como en la ventana internacional de marzo, en los amistosos contra Mauritania y Zambia, llegando incluso a marcar un gol en la contundente victoria por 5-0 sobre esta última.

El viernes, su compañero de selección y uno de sus mejores amigos también del Inter Miami, Rodrigo De Paul, reveló el intenso régimen de entrenamiento que él y Messi están siguiendo juntos en Miami para estar en la mejor forma posible de cara al próximo Mundial. Argentina es una de las grandes favoritas de cara al torneo, ocupando el tercer puesto en el ranking mundial a fecha de domingo, y competirá en el Grupo J, donde se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania antes de las eliminatorias.

Doble compromiso con el entrenamiento

De Paul y Messi son dos grandes amigos | Icon Sportswire/GettyImages

Según De Paul, él y Messi han aumentado drásticamente sus sesiones de entrenamiento más allá de sus obligaciones habituales con su club, el Inter Miami, llegando incluso a contratar a un entrenador personal privado.

‼️ ¡MESSI y DE PAUL llevan 3 MESES PREPARANDO el MUNDIAL! ‼️



🏋️ El centrocampista ha desvelado que tienen un plan extra de entrenamiento para la cita mundialista.



Vía Youtube: 'Lo Del Pollo'. pic.twitter.com/4zSc1o8lFZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 17, 2026

Desde hace dos o tres meses, tenemos un plan de entrenamiento que va más allá de lo que hacemos en el club, y los dos nos matamos a trabajar para alcanzar la mejor forma física Rodrigo De Paul.

"Nos propusimos hacer un doble turno, contamos con nuestro entrenador y lo damos todo", añadió.

Aunque se implementaron pensando en el verano, las sesiones de entrenamiento adicionales están teniendo un efecto positivo inmediato tanto para Messi como para De Paul.

Messi está teniendo una temporada espectacular | Rich Storry/GettyImages

Messi ha marcado 12 goles y ha dado cinco asistencias en los primeros 12 partidos de la temporada 2026 de la MLS, batiendo la semana pasada un récord de la liga al convertirse en el jugador más rápido de su historia en alcanzar las 100 participaciones en goles en temporada regular, lo que ha logrado en 64 partidos, 31 juegos menos de los que necesitó el anterior poseedor del récord. Además, el miércoles marcó un doblete en la espectacular victoria por 5-3 a domicilio ante el FC Cincinnati y un gol y una asistencia en el triunfo en casa 2-0 frente al Portland Timbers.

Tras un inicio de temporada irregular, De Paul ha mejorado notablemente su rendimiento, probablemente con el objetivo de consolidar su puesto en la lista definitiva del seleccionador argentino, Lionel Scaloni. El jugador de 31 años se ha consolidado como una pieza clave en la defensa y ha mostrado destellos de velocidad y agilidad al incorporarse al ataque. En lo que va de temporada, suma tres goles y siete asistencias.

Tanto Messi como De Paul figuran en la lista preliminar de 55 jugadores de Scaloni, y el técnico argentino anunciará pronto la lista oficial de 26, ya que todas las naciones participantes deben hacerlo a más tardar el 1 de junio. Algunas potencias, como Francia, Inglaterra, Brasil, entre otras, ya han revelado sus listas definitivas.