El Inter de Miami está cerca de firmar un importante agente libre

El Inter de Miami está ultimando un acuerdo para fichar al portero agente libre Dayne St. Clair, según revela un informe.

Tras vencer a Vancouver Whitecaps y alzar su primera Copa MLS, en el club de Miami se han centrado en su objetivo de retener el título la próxima temporada.

El ex lateral izquierdo del Real Madrid, Tottenham Hotspur y Manchester United, Sergio Reguilón, ya ha firmado para reemplazar al retirado Jordi Alba, antes de que el delantero Luis Suárez optara por no convertirse en agente libre y firmara un nuevo contrato.

Según The Athletic, el próximo fichaje de Miami es el del actual Portero del Año de la MLS, St. Clair.

St. Clair, quizás el jugador más destacado en la lista de agentes libres de este año, rechazó un salario anual de un millón de dólares para renovar con Minnesota United, según reveló Pioneer Press, y ahora se convertirá en la última gran estrella en llevar su talento a Miami.

La vacante de Jugador Franquicia ofrece opciones a Miami

Dayne St. Clair está cerca de unirse al Inter de Miami | Alika Jenner/GettyImages

Hasta el momento, no hay ninguna mención del salario que se espera que reciba St. Clair una vez que se formalice su traslado a Miami.

En el equipo de Florida aún tienen una última plaza de Jugador Franquicia disponible tras las retiradas de Alba y Sergio Busquets. Rodrigo De Paul ocupará un puesto junto a Lionel Messi tras su cesión del Atlético de Madrid.

Tras ser vinculado con el delantero del Liverpool Mohamed Salah después de su polémica situación con Arne Slot y el club, Miami se distanció del egipcio y se informó que tenía planes alternativos para su última plaza de Jugador Franquicia.

Se espera que Miami intente aprovechar esa plaza para fichar a otra superestrella mundial, en su búsqueda no solo de retener su título nacional, sino también de sellar la gloria en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Mientras tanto, se ha informado que el lateral derecho del Racing Club, Facundo Mura, también se unirá a Miami tras el vencimiento de su contrato a finales de mes.