El Inter de Milán apunta a una joya del Real Madrid

El Inter de Milán ha colocado su radar en una de las piezas más intrigantes del mercado europeo. El club italiano analiza seriamente la situación de Franco Mastantuono, joven talento del Real Madrid cuyo presente ha perdido brillo tras un arranque prometedor en la capital española.

Con apenas 18 años, Mastantuono atraviesa un momento de transición. El argentino ha visto reducido su protagonismo dentro de una plantilla cargada de figuras y competencia feroz. En ese contexto, el Inter considera que el entorno de la Serie A podría ser ideal para recuperar su mejor versión competitiva.

Desde Italia observan un perfil que encaja con su proyecto deportivo: joven, talento probado y margen de crecimiento. En Milán creen que, con continuidad y confianza, Mastantuono puede convertirse en una pieza diferencial. La intención no es solo fichar potencial, sino reconstruir a un futbolista que aún tiene techo europeo.

Del lado del Real Madrid, la postura no es de cierre total. El club blanco se muestra abierto a una venta siempre y cuando exista una opción de recompra. Se trata de un modelo que ya ha demostrado ser funcional y que permite liberar espacio deportivo sin perder control total sobre el activo.

El antecedente inmediato es el de Nico Paz, hoy militando en el Como. Aquella operación permitió al Madrid observar su evolución fuera de casa, con la idea clara de recomprarlo en el próximo verano si su progresión continúa siendo positiva.

Sin embargo, el caso Mastantuono presenta complejidades adicionales. A diferencia de Paz, quien es canterano, el argentino llegó al Real Madrid como un fichaje estratégico y de alto impacto económico. La inversión superó los 60 millones de euros, una cifra que condiciona cualquier negociación futura.

Ese factor convierte la operación en un rompecabezas financiero. El Inter entiende que no será sencillo replicar las condiciones del modelo anterior, pero confía en su capacidad de negociación y en el atractivo deportivo que representa ofrecerle un rol central en su proyecto a corto plazo.

Así, el movimiento se cocina a fuego lento. Inter visualiza una oportunidad, el Madrid evalúa riesgos y Mastantuono observa su futuro inmediato. Si las piezas encajan, Europa podría presenciar otro capítulo de cesiones inteligentes, ventas estratégicas y talentos jóvenes buscando el escenario ideal para relanzar su carrera.