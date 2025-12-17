El Inter Miami asegura a Luis Suárez hasta 2026 y refuerza su proyecto deportivo

El Inter Miami hizo oficial la renovación de Luis Suárez, confirmando la extensión de su contrato por un año más y asegurando su permanencia en el club al menos hasta diciembre de 2026. La decisión refuerza la continuidad del proyecto deportivo encabezado por la directiva, que apuesta por experiencia, jerarquía y estabilidad competitiva.

La noticia representa un paso clave para la planificación a mediano plazo del club, que considera al delantero uruguayo una figura estratégica más allá de su rol dentro del once titular. Su permanencia garantiza liderazgo, conocimiento del juego y una referencia ofensiva con impacto comprobado dentro de la liga.

Uno de los factores determinantes para concretar la renovación fue la presencia de Lionel Messi en la plantilla. La relación futbolística y personal entre ambos jugadores ha sido central desde su llegada a Miami, y la directiva entiende que esa sociedad eleva el nivel competitivo y la identidad del equipo.

Durante la temporada, Luis Suárez firmó números que respaldan su continuidad. El atacante cerró el año con 34 aportes directos de gol entre anotaciones y asistencias, cifras que lo colocan como uno de los jugadores más productivos del plantel, incluso en un contexto de rotaciones y manejo físico.

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Maddie Meyer/GettyImages

En el tramo final de la campaña, el uruguayo perdió la titularidad de forma progresiva, una decisión ligada a la gestión de cargas y a la búsqueda de variantes tácticas. Aun así, su influencia en partidos cerrados y momentos decisivos siguió siendo un recurso valioso para el cuerpo técnico.

Javier Mascherano, entrenador de Inter Miami, ha sido claro al valorar la figura de Suárez dentro del grupo. Aunque priorizó otras opciones en determinados encuentros, el técnico considera que el delantero mantiene condiciones competitivas y una lectura del juego que marca diferencias en instancias clave.

La renovación también responde a una visión integral del club, que pondera el impacto de Suárez fuera del campo. Su experiencia, liderazgo en el vestidor y capacidad para acompañar el crecimiento de jugadores jóvenes son elementos que la directiva considera fundamentales para sostener el proyecto.

