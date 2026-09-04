El Inter Miami sigue reforzando su plantilla

Matías Galarza continuará su carrera en el Inter Miami. El todo campista dejará River Plate para convertirse en nuevo refuerzo del conjunto de los Estados Unidos, que consiguió cerrar su incorporación después de la enorme Copa del Mundo realizada por el futbolista, cuyo rendimiento terminó por impulsar definitivamente su llegada a la MLS.

La operación entre River Plate e Inter Miami se cerró inicialmente mediante una cesión con opción de compra. El equipo estadounidense tendrá la posibilidad de adquirir el 50 por ciento de la carta de Matías por una cifra cercana a los tres millones de dólares una vez finalizado el periodo establecido en el préstamo, mismo que será por lo que resta de 2026.

Sin embargo, el acuerdo incluye condiciones que podrían trnsformar automáticamente esa opción de compra en una obligación. Si Galarza alcanza determinados objetivos deportivos durante su etapa en Miami, el conjunto de Florida deberá desembolsar los tres millones de dólares pactados para quedarse definitivamente con la mitad de los derechos.

La llegada a Estados Unidos representa un nuevo desafío para Galarza después de su paso por River Plate. Más allá de su gran Mundial, la relación con River Plate se rompió, dejando al jugador con mucho mercado por delante, siendo el Miami el ganador de la carrera final.

Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

El momento elegido tampoco podría ser más favorable para el futbolista. Galarza aterriza en la MLS después de firmar una enorme Copa del Mundo, torneo en el que consiguió aumentar considerablemente su valoración deportiva y demostrar que puede competir bajo escenarios de máxima exigencia.

Para River Plate, la fórmula también representa una oportunidad de mantener cierto control sobre el futuro económico del jugador. El club argentino no se desprende inicialmente de la totalidad de su carta y podría recibir tres millones de dólares por apenas el 50 por ciento, beneficio a mediano plazo considerado la fuerza del Inter con el mercado de Europa.

Inter Miami, por su parte, incorpora a un futbolista que llega con confianza y reconocimiento internacional después de su actuación mundialista. Dentro de un plantel tan veterano, un jugador con la capacidad de correr hasta 120 minutos al mismo ritmo, nunca está de sobra.

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