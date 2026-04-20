El Inter rompe el silencio con respecto del futuro de Bastoni y su vínculo con el Barcelona

Para nadie es un secreto que el Barcelona está a la caza de un central de peso de cara al mercado de verano. Los vigentes campeones de LaLiga entienden que requieren del fichaje de un zaguero de la élite si es que desean dar el siguiente paso sobre todo en la Champions League.

El primero en promover esta idea es el técnico alemán Hansi Flick. El entrenador entiende que va bien cubierto en el sector derecho por Pau Cubarsí. Sin embargo, desde alguien que en lado contrario esté al mismo nivel o incluso por encima de, siendo Alessandro Bastoni una de las opciones, misma que ha sido enfriada desde Milán.

🚨 Inter director Piero Ausilio on Barça and Bastoni: “If someone wants Bastoni, they should call us and not talk [on the media]”.



“There are no situations making us believe he will leave in the summer. We are very happy with Bastoni and we’re sure he keep doing great for us”. pic.twitter.com/yIOmkZJssY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2026

Bastoni tiene contrato con el Inter y no hay indicios de que vaya a marcharse. Estamos contentos con él y estamos seguros de que seguirá aportando mucho. Si alguien está interesado, que nos llame, tienen nuestros números. Todavía no hemos considerado cambios tácticos en el mercado de fichajes; aplazaremos las conversaciones sobre el futuro hasta que haya más tranquilidad. Ahora mismo, hay objetivos que alcanzar. Piero Ausilio director deportivo Inter

El directivo italiano pone en pausa el ruido con respecto al futuro de Bastoni. Abre la puerta a negociar, sin embargo, hoy no tiene nada en la mesa. También afirma que el club quiere ganar tanto la copa como la Serie A por lo que todo el enfoque de Alessandro debe estar en la pelota.

Alessandro Bastoni of Fc Internazionale greets the fans at | Marco Canoniero/GettyImages

Se entiende que el central está abierto a dar un paso al costado del Inter. Su prioridad es dar el salto a un club de nivel superior como lo es el Barcelona.

Sin embargo, hoy dentro del Inter hay total calma con el mañana del central. Saben que en el peor de los casos, es decir, el traspaso, el ingreso será de al menos 70 millones de euros.