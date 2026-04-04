El joven de 18 años Henrique Simeone será titular en el Tijuana vs Tigres UANL

Esta noche, los Tigres de la UANL visitarán a los Xolos de Tijuana, para el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Clausura 2026. Los dirigidos por Guido Pizarro llegan a este compromiso con la obligación de ganar, de lo contrario, podrían salir de la zona de clasificación.

Sin embargo, contrario a lo que muchos hubieran imaginado, el 'Conde' de Lanús ha decidido realizar un inesperado debut en el fútbol mexicano. Se trata del joven mexico-brasileño de tan solo 18 años de edad, Henrique Simeone. Quien compartió esta información fue el periodista regiomontano Pello Maldonado, a través de su cuenta de X (Twitter).

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El México-brasileño de 18 años, Henrique Simeone, saldrá como titular hoy ante Tijuana. El mediocampista recibe una oportunidad de oro para mostrarse y ayudar a Tigres a seguir sumando minutos para la regla de menores. pic.twitter.com/w0Uw2txz2u — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) April 4, 2026

¿Cómo juega Henrique Simeone?

El futbolista en cuestión se desempeña como mediocampista de contención, aunque, en el duelo amistoso frente a las Águilas del América de hace algunos días, en donde recibió algunos minutos dentro del terreno de juego, se le vio con virtudes para incorporarse al ataque.

No parece tratarse de los clásicos centrocampistas destructores, cuyos pases son, normalmente, laterales o hacia atrás. Henrique Simeone es un jugador que apuesta por el fútbol vertical. Se le ve como un elemento seguro de sus cualidades futbolísticas, algo fundamental para aquellos juveniles que aspiran a ganarse un lugar dentro del cuadro titular de Tigres UANL, equipo acostumbrado a dar pocas oportundiades a elementos que se encuentran en pleno desarrollo.

La apuesta parece ser toda de Guido Pizarro, que, dicho sea de paso, el día de ayer se informó, seguirá siendo director técnico del equipo de Tigres UANL de aquí hasta el 2028, en una renovación de contrato que generó opiniones divididas, pues si bien los números del 'Conde' de Lanús han sido positivos, en este torneo en partícular no la han pasado nada bien. Sobre todo, en Liga MX, en donde están obligados a tener un cierre sin errores, de lo contrario, podrían quedar fuera de la liguilla.

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