El jugador clave que Tigres podría perder en contra de Cruz Azul

Tigres recibió una noticia preocupante a pocos días del duelo de vuelta de la semifinal ante Cruz Azul: Nicolás Ibáñez está en duda luego de presentar un problema muscular que podría dejarlo fuera del partido en el Volcán.

El delantero argentino tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 38 del encuentro de ida en el Estadio Olímpico Universitario. La molestia fue evidente y encendió inmediatamente las alertas en el cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro.

Tras regresar a Monterrey, Ibáñez fue sometido a estudios de imagen que detectaron un edema muscular, diagnóstico que compromete seriamente sus posibilidades de ver actividad en el decisivo encuentro del fin de semana.

En el entorno felino reconocen que su presencia “pende de un hilo”, pues el cuerpo médico no arriesgará al futbolista si no muestra una evolución clara en las próximas horas. Lo más probable es que, en caso de recibir el alta, inicie en el banco y solo vea minutos si el partido lo exige.

El ex Pachuca no atraviesa su mejor momento con Tigres y esta lesión llega en un punto determinante de la temporada. Su continuidad en el club incluso es tema de análisis y no se descarta que esté viviendo sus últimos partidos como jugador felino.

La ausencia de Ibáñez representa un golpe para Tigres, que necesita de todas sus piezas para buscar el pase ante un Cruz Azul sólido y disciplinado, aunque, necesitado del triunfo. Pizarro deberá evaluar alternativas en ataque si el argentino no está disponible.

La afición mantiene la esperanza de verlo, aunque sea como relevo, pero la decisión final dependerá de la evolución del edema muscular y de la valoración médica previa al encuentro.

Por ahora, Ibáñez se mantiene en observación y su nombre continúa como una incógnita en la alineación. Tigres aguarda, expectante, mientras prepara el duelo más importante de su semestre.

