El jugador con el que Neymar hubiera querido compartir vestuario

Neymar Jr. vuelve a ser noticia. No por una jugada imposible ni por un gol decisivo, sino por una confesión que dice mucho de su carrera y de las grandes estrellas con las que se ha cruzado. El brasileño, actualmente jugador del Santos, el club donde todo comenzó, ha dejado una frase tan sencilla como reveladora: “¿Alguien a quien siempre quise como compañero de equipo? Cristiano Ronaldo.”

El presente de Neymar de regreso a casa con el Santos

Neymar vive una etapa especial en su carrera. Tras haberlo ganado todo en Europa y pasar por algunos de los vestuarios más poderosos del planeta, el brasileño ha regresado al Santos, el club que lo lanzó al estrellato. Allí, lejos del ruido constante del fútbol europeo, Neymar combina liderazgo, experiencia y una conexión emocional con su fútbol más puro. Desde Brasil, el ’10’ reflexiona con más calma sobre su carrera, sus decisiones y también sobre aquello que nunca pudo vivir.

Si algo define la carrera de Neymar es haber convivido con algunos de los mejores futbolistas del siglo XXI. En el FC Barcelona formó parte de un tridente histórico junto a Lionel Messi y Luis Suárez, una sociedad ofensiva que marcó época y conquistó la Champions League de 2015 con un fútbol demoledor.

Más tarde, en el Paris Saint-Germain, compartió protagonismo con Kylian Mbappé, liderando un proyecto ambicioso que buscaba dominar Europa. También coincidió con figuras como Dani Alves, Iniesta, Xavi, Thiago Silva o Cavani. Pocos jugadores pueden presumir de haber estado rodeados de tanto talento de élite.

…pero sin Cristiano Ronaldo

Y, sin embargo, hay un nombre que nunca apareció en su vestuario: Cristiano Ronaldo. Neymar y el portugués han sido contemporáneos, rivales indirectos, iconos globales y protagonistas de la misma era, pero nunca compartieron equipo. Ni en clubes ni en selecciones, sus caminos siempre fueron paralelos, pero separados. Mientras Cristiano lideraba proyectos en el Manchester United, el Real Madrid, la Juventus o el Al-Nassr, Neymar construía su legado entre Barcelona, París y Brasil. Dos formas distintas de entender el fútbol, el liderazgo y la carrera profesional.

La frase de Neymar no nace de la nostalgia, sino de la admiración. Reconoce en Cristiano no solo al goleador implacable, sino al competidor obsesivo, al líder incansable, al futbolista que elevó el listón físico y mental de toda una generación. Imaginar a Neymar y Cristiano juntos es imaginar una mezcla explosiva de talento, potencia, desequilibrio y ambición. Una sociedad que nunca existió, pero que muchos aficionados habrían querido ver al menos una temporada.

Lo que nunca fue, pero queda en la historia

La carrera de Neymar está llena de momentos brillantes, títulos y asociaciones legendarias. Aun así, incluso en una trayectoria tan privilegiada, queda espacio para los “y si…”. Jugar con Cristiano Ronaldo es uno de ellos.

Hoy, desde el Santos, Neymar mira atrás sin arrepentimientos, pero con la sinceridad de quien sabe que el fútbol, como la vida, no concede todas las combinaciones posibles. Y quizá por eso su frase resuena tanto, porque incluso los genios también se quedan con una espina clavada.

