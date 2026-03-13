El jugador de Chivas que busca una nueva oportunidad de parte de Milito

La situación de Erick Gutiérrez dentro de Chivas atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su llegada al club. El mediocampista mexicano quedó apartado del primer equipo tras una serie de decisiones deportivas que deterioraron su relación con el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito.

El futbolista perdió la titularidad luego de atravesar una lesión que lo alejó de las canchas durante un periodo importante. Al regresar a la dinámica del plantel, el panorama deportivo había cambiado considerablemente, ya que otros jugadores lograron consolidarse en el esquema del entrenador argentino.

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Erick Gutiérrez perdió la titularidad con Chivas por una lesión y le costó tanto que ahora ya no juega. ¿Él ya se quiere ir o es Gabriel Milito que ya no lo quiere?



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Ante este nuevo escenario, Gutiérrez debía competir nuevamente por un lugar dentro del once inicial. Sin embargo, su postura frente a la posibilidad de regresar al equipo desde la suplencia generó un conflicto interno dentro del plantel, situación que terminó escalando hasta convertirse en un problema deportivo.

La negativa del mediocampista a aceptar ese rol dentro del equipo provocó una fractura en su relación con el cuerpo técnico. Gabriel Milito tomó la decisión de apartarlo del primer equipo, enviando un mensaje claro sobre la disciplina y la competencia interna que busca mantener dentro del grupo.

Desde entonces, el futbolista ha quedado al margen de la dinámica habitual del plantel. Esta situación no solo impactó en su continuidad dentro del club, sino que también abrió interrogantes sobre su futuro inmediato en la institución rojiblanca.

No obstante, el panorama cambió ligeramente con el cierre de los mercados de transferencias alrededor del mundo. Al no existir una salida inmediata hacia otro equipo, el mediocampista mexicano se encuentra ahora ante la necesidad de reconstruir su relación con el club.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

De acuerdo con la información que ha trascendido, el propio jugador tiene intención de buscar una nueva oportunidad dentro de Chivas. Su objetivo sería reintegrarse al proyecto deportivo y volver a ser considerado dentro de la plantilla que compite semana a semana en la Liga MX.

Para lograrlo, el futbolista deberá iniciar un proceso que no se limitará únicamente al rendimiento dentro del campo. Primero tendrá que restablecer la comunicación con el cuerpo técnico y demostrar una disposición distinta respecto a su rol dentro del equipo.

Posteriormente, el desafío también pasará por el aspecto deportivo. En caso de ser reincorporado a los entrenamientos con el grupo principal, Gutiérrez deberá recuperar su mejor nivel futbolístico y competir nuevamente por un lugar dentro del esquema de Gabriel Milito.

El camino no será sencillo, ya que la decisión de apartarlo dejó claro que el cuerpo técnico mantiene una postura firme respecto a la disciplina interna. Aun así, el mediocampista parece dispuesto a intentar revertir la situación y convencer al entrenador.

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