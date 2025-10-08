El jugador de Chivas que de nueva cuenta está en los planes de Cruz Azul

De un tiempo a la fecha, Cruz Azul y Chivas se han convertido en equipos que tienden a negociar jugadores entre sí. Si bien luego de los últimos mercados la relación entre directivas se ha dañado un poco, se espera que de cara al futuro cercano ambas partes limes asperezas con el fin de seguir con su buen relación comercial.

El último jugador de Chivas que ha firmado contrato con el cuadro celeste fue Jesús Orozco. Para nadie es un secreto que la llegada del zaguero a la capital del país se dio en medio de una gestión muy dura. Ahora, Cruz Azul tiene en la mira a otras de las grandes estrellas de Chivas y en general, de la Liga MX.

Cruz Azul quiere a este jugador de Chivas que mete muchos goles y está dispuesto a pagar lo que sea por él 🤑 🚂https://t.co/xpPg8UeAz8 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 8, 2025

Cruz Azul buscará una vez más el regreso de Roberto Alvarado a su plantilla este mercado de invierno. El cuadro celeste está a la caza de un futbolista del perfil del 'Piojo'. Es decir, un jugador que sea capaz de jugador muy pegado a la banda cual extremo, o más centrado al campo como una media punta o interior.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

No es la primera vez que el club de la capital del país toca la puerta de Chivas o del mismo Alvarado para sondear su regreso al club. Hasta ahora, Cruz Azul no ha tenido la fortuna de cumplir con su deseo.

Se entiende que Nicolás Larcamón, técnico de 'La Máquina' estaría feliz de recibir a un jugador como Alvarado. Considera que hay un espacio, no sólo en su plantilla, sino en su once inicial para el mexicano.

El movimiento no será sencillo. Meses atrás Roberto firmó la extensión de contrato con Chivas. Dicha situación ha asegurado que el Guadalajara puede negociar el traspaso del mexicano sólo en caso de que él mismo pida su salida y colocando un precio exponencial.