El jugador de Chivas que podría continuar su carrera en Cruz Azul

Cruz Azul ha puesto la mira en Gilberto Sepúlveda, defensor central de Chivas que está próximo a salir del club. La directiva celeste busca un refuerzo en la zaga y prioriza a un jugador mexicano, condición que evita ocupar una plaza de extranjero.

El 'Tiba' encaja perfectamente en ese perfil. Su situación contractual y deportiva en Guadalajara facilita la operación, pues Chivas ha dejado de considerarlo en su proyecto y ya trabaja en contratar a su reemplazo de cara al mercado de invierno.

Ante este escenario, Cruz Azul ve una oportunidad real de incorporarlo sin necesidad de una inversión elevada. El movimiento no exigiría un gasto significativo, algo que encaja con la estrategia financiera del club para este periodo de transferencias.

En La Noria consideran que Sepúlveda necesita un cambio de aires. Su nivel ha quedado lejos del central prometedor que brilló en su irrupción con Chivas hace algunos años, pero confían en que puede recuperar su mejor versión en un entorno distinto.

El defensor, por su parte, está abierto a escuchar ofertas. La pérdida de protagonismo en Chivas y la decisión del club de buscar alternativas en su posición hacen evidente que su etapa en Guadalajara está llegando al final.

Cruz Azul busca un central que compita por la titularidad y aporte solidez a una línea defensiva que aún requiere ajustes. Sepúlveda, con 26 años y experiencia en partidos de alta exigencia, representa una opción viable y con margen de crecimiento.

Aunque todavía no existe negociación formal, el interés es real. La directiva cementera ha analizado su perfil, condiciones y costo, y lo considera una de las alternativas más accesibles y coherentes con las necesidades del equipo.

La prioridad de Cruz Azul es reforzar la estructura defensiva con un elemento confiable y nacional. Sepúlveda cumple esa doble función, además de ofrecer un valor de mercado que no comprometería el presupuesto destinado al cierre del 2025.

