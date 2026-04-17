El jugador de Chivas que podría dejar el club luego de Alan Pulido

Cortesía de la presencia de Gabriel Milito dentro del banco, Chivas ha mejorado de forma radical dentro de la cancha. Sin embargo, también lo han hecho fuera de la misma. El técnico llegó e impuso un orden y disciplina que hace tiempo no se veía dentro del club, nadie va por delante de sus normas de comportamiento.

Hubo dos hombres que no lo entendieron y lo pagaron de forma costosa. Alan Pulido y Erick Gutiérrez tuvieron una mala reacción una vez que Milito les informó que partirían desde la suplencia. El berrinche de los dos mejores pagados de la plantilla les llevó a ser separados. El primero ya incluso está fuera del equipo, el segundo, se acerca a dicho destino.

🔄⚪️🔴Gabriel Milito le quitó la titularidad en Chivas y se iría a Europa en el Apertura 2026.https://t.co/gDFLiH0izw — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 17, 2026

Azteca Deportes afirma que Chivas podría negociar con Erick Gutiérrez su salida del club en las próximas semanas. El club no ve forma de que Erick pueda recuperar su carrera, al menos no con el equipo. Siendo el caso, se considera que lo mejor para ambas partes es terminar relación.

El Guadalajara por una parte se ahorraría la nómina de quien es hoy el mejor pagado de la plantilla luego de la rescisión de Alan. Erick por su cuenta encontraría la carta de libertad que le permitiría se dueño de sus derechos y negociar su futuro a partir del verano dentro o fuera de México.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Es mucho más posible que el destino de Erick esté fuera que dentro de la Liga MX. El mexicano tendría mercado en la Eredivisie, liga donde ya tuvo alguna etapa en su tiempo con el PSV, club con el cual incluso levantó algunos títulos.

Las decisiones finales se tomarán en días. Lo que parece cada días más claro y difícil de evitar, Gutiérrez no volverá a vestir la camiseta de Chivas, al menos no mientras Milito sea técnico.