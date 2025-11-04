El jugador de Chivas que podría salir cedido en el mercado de invierno para seguir con su crecimiento

El futuro de Teun Wilke en Chivas parece alejarse de Guadalajara. El joven delantero mexicano perdió la carrera por la titularidad frente a Armando González, y según reportes recientes, la directiva rojiblanca ya analiza su salida en calidad de préstamo durante el próximo mercado invernal.

De acuerdo con información de Jesús Bernal (ESPN), el club tapatío contempla cederlo con el objetivo de que sume minutos y continúe su desarrollo profesional. La intención sería ubicarlo en un equipo donde pueda tener participación constante, algo que hasta ahora no ha conseguido bajo el mando de Gabriel Milito.

Wilke llegó a Chivas en enero de 2024 procedente del Cercle Brugge de Bélgica, con la expectativa de consolidarse como una alternativa joven en la ofensiva. Sin embargo, su participación ha sido mínima: apenas 84 minutos distribuidos en tres apariciones durante el actual torneo Apertura 2025, siempre ingresando desde el banquillo.

El reporte también señala que no es del agrado del cuerpo técnico encabezado por Milito, por lo que el préstamo se perfila como una solución conveniente para ambas partes. La idea sería enviarlo a un club de menor exigencia mediática donde pueda recuperar confianza y ritmo competitivo.

Cabe recordar que Wilke fue parte de los jugadores juveniles de Chivas que firmaron una renovación de contrato unos cuantos meses atrás. Siendo el caso, el rebaño podría darle salida al mexicano como cedido sin correr riesgos de perdida muy elevados.

A sus 22 años, Wilke sigue siendo considerado un talento con proyección, pero su evolución dependerá de encontrar el contexto adecuado para jugar y crecer. Chivas, mientras tanto, parece dispuesta a abrirle la puerta para que continúe su desarrollo lejos del Akron.

Será el atacante quien tome la decisión final. Hoy es un hecho que está años luz detrás del estelar como '9 del equipo, Armando González.

