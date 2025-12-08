El jugador de Chivas que su sumaría a Cruz Azul en el invierno

El movimiento que enviará a Ángel Sepúlveda a Chivas ya está completamente cerrado y, como parte del acuerdo, un jugador del Rebaño tomará el camino inverso rumbo a Cruz Azul. Se trata de Yael Padilla, extremo de 19 años que se sumará a la plantilla dirigida por Nicolás Larcamón.

La negociación entre ambas instituciones incluyó desde un inicio la posibilidad de que un joven rojiblanco ingresara en la operación. Finalmente, Padilla fue el elegido, principalmente porque Chivas no lo consideró durante todo el semestre. Diego Milito, técnico del Guadalajara, lo relegó por completo, convirtiéndolo en un descarte claro dentro del plantel.

¡LA MÁQUINA! 💙👀



Ya el Padilla, canterano de Chivas va a Cruz Azul en negociación por Ángel Sepúlveda.



Así lo asegura Héctor Huerta de ESPN, quien destapa que el joven rojiblanco llegará a la Noria

Padilla llegará a La Noria en calidad de cedido, con una opción de compra incluida para Cruz Azul. La directiva celeste valora este formato, pues les permitirá evaluar el rendimiento del juvenil en un entorno competitivo y bajo la tutela de Larcamón, quien aprobó plenamente su incorporación.

En caso de que Cruz Azul decida ejecutar la opción de compra, Chivas conservará una cláusula de recompra. El club tapatío ha utilizado esta estrategia con varios de sus prospectos, como Diego Campillo o Diego Ochoa, con el fin de no perder completamente el control sobre futbolistas de proyección.

Para el cuadro celeste, la llegada de Padilla representa una apuesta a mediano plazo. El extremo destacó en su irrupción inicial en Chivas, pero terminó perdiendo protagonismo por decisiones tácticas y alta competencia interna. Ahora buscará relanzar su carrera en un equipo donde la juventud y explosividad por bandas son elementos valorados.

En Cruz Azul confían en que Padilla pueda adaptarse rápidamente al estilo de Larcamón, un entrenador acostumbrado a potenciar perfiles dinámicos. El jugador tiene condiciones para competir por minutos desde su llegada, especialmente con la salida confirmada de Sepúlveda, quien dejaba un hueco en la zona ofensiva.

El movimiento cierra un intercambio significativo entre dos de los clubes más grandes del país, con beneficios para ambas partes: Chivas obtiene al delantero que buscaba y Cruz Azul suma a un futbolista joven, moldeable y con proyección. La oficialización de ambos traspasos llegará en los próximos días.