El jugador de Cruz Azul que podría seguir su carrera dentro de los Tigres

Tigres ha reactivado uno de sus deseos más antiguos en el mercado: Rodolfo Rotondi. El carrilero argentino de Cruz Azul, pieza clave para Nicolás Larcamón, vuelve a colocarse en la órbita felina y esta vez la negociación parece encaminada a concretarse durante el invierno de 2026.

El movimiento no es casualidad. Guido Pizarro, técnico de Tigres, ha solicitado de manera directa la incorporación del jugador. Lo considera un elemento ideal para su sistema, especialmente por su capacidad para desbordar, su sacrificio defensivo y su versatilidad en los duelos individuales. Su nombre lleva varios periodos marcado en la lista del club.

En el podcast #ElJefeyElMaster, Alejandro Gómez informó que Miguel Borja interesa cada vez más a Cruz Azul, pero tienen que liberar una plaza de extranjero, ¿el sacrificado? Rodolfo Rotondi, quien está muy adelantado para convertirse en nuevo jugador…

En esta ocasión, todo apunta a que el club regio finalmente logrará su objetivo. Según la información disponible, Cruz Azul está abierto al traspaso siempre y cuando llegue una propuesta económicamente razonable. La directiva celeste entiende el contexto y sabe que la llegada de refuerzos extranjeros requiere liberar espacio en el plantel.

Rotondi, por su parte, observa con buenos ojos el posible cambio. El extremo está consciente de que Tigres puede ofrecerle un salario más alto y un contrato que lo blinda en los últimos años de su carrera. Además, competir por títulos regularmente seduce a cualquier futbolista del futbol mexicano.

La negociación, no obstante, se realizará bajo un ambiente de respeto. Tanto Cruz Azul como Tigres han acordado que cualquier avance formal se llevará a cabo una vez concluida la Liguilla, especialmente porque ambos clubes se enfrentarán en semifinales. No quieren distracciones ni tensiones innecesarias en una fase decisiva del torneo.

El interés de Tigres ha sido constante durante varios mercados, pero ahora las condiciones parecen alinearse: el jugador está dispuesto, Cruz Azul escucha ofertas y la directiva felina tiene la urgencia de reforzar su banda izquierda, misma que luce endeble. Rotondi encaja en todos los planes.