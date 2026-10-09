El jugador de la NBA Shai Gilgeous-Alexander se convierte en nuevo inversor del Atlético de Madrid

Shai Gilgeous-Alexander, estrella de los Oklahoma City Thunder y uno de los jugadores más destacados de la NBA, se incorporó oficialmente al grupo de propietarios del Atlético de Madrid.

El acuerdo confirma el interés del canadiense por el fútbol europeo y su vínculo con un club que compite habitualmente en los principales torneos continentales.

Un nuevo accionista para el Atlético de Madrid

La entidad madrileña anunció la incorporación del base a través de sus canales oficiales y destacó la afinidad del jugador con los valores históricos del club, entre ellos la ambición, el esfuerzo y la búsqueda de la excelencia. Aunque no se hicieron públicos los detalles económicos de la operación, se confirmó que su participación será como accionista minoritario.

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Shai Gilgeous-Alexander joins Atlético de Madrid Ownership Group.



The back-to-back NBA MVP and NBA champion joins the club’s ownership group, building on an affinity for Atlético de Madrid that he has already shown by wearing the… pic.twitter.com/vrPq0WOpX3 — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 8, 2026

Gilgeous-Alexander también expresó su entusiasmo por formar parte del proyecto: "estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid", señaló en el mensaje difundido por el club.

Además, destacó la trayectoria de la institución en el fútbol europeo y agradeció la posibilidad de participar en su futuro.

Los números que respaldan su estatus de estrella

La llegada al Atlético coincide con uno de los mejores momentos de la carrera de Gilgeous-Alexander. El canadiense conquistó el campeonato de la NBA en 2025, temporada en la que también fue elegido MVP de la liga y de las Finales.

Posteriormente, volvió a recibir el premio al jugador más valioso de la competencia, consolidándose entre las principales figuras del básquet mundial.

De la NBA al fútbol europeo

En esa línea, su entrada en el accionariado representa un nuevo paso en la expansión internacional del Atlético. La presencia de una figura de semejante relevancia en Estados Unidos y Canadá también puede contribuir a acercar la marca rojiblanca a nuevos públicos.

Esta operación también se enmarca en una tendencia creciente entre las estrellas de la NBA, que encuentran en los clubes europeos una oportunidad para diversificar sus inversiones y vincularse con organizaciones de alcance global.

LeBron James Visits Liverpool FC | Andrew Powell/GettyImages

LeBron James, por ejemplo, mantiene una participación en el Liverpool; Kevin Durant está relacionado con el Paris Saint-Germain, mientras que Russell Westbrook figura entre los inversores vinculados al Leeds United.

De esta manera, el Atlético se suma a una lista de entidades del fútbol europeo que cuentan con figuras del baloncesto estadounidense entre sus accionistas.

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