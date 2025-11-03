El jugador de la plantilla del América que está borrado por André Jardine

Ralph Orquín llegó al Club América durante el verano con la etiqueta de promesa. El lateral, formado en el fútbol mexicano pero con experiencia en España, parecía destinado a ofrecer una alternativa joven y dinámica en una plantilla que exigía rotaciones. Sin embargo, su historia con el club ha tomado un rumbo inesperado.

El futbolista arrancó el torneo con cierta participación, disputando tres de las primeras cinco jornadas del Apertura 2025 y acumulando cerca de 120 minutos oficiales. Incluso llegó a ser titular en una ocasión, mostrando personalidad y buen pie. Pero esa primera ventana de confianza se cerró pronto, dejando paso a un ostracismo progresivo.

Desde entonces, Orquín apenas ha sumado 27 minutos en las últimas diez fechas, todos ingresando desde el banquillo. Su nombre desapareció de las convocatorias en varios encuentros consecutivos y, cuando volvió a aparecer, fue para ocupar un rol testimonial. Su curva de participación refleja un descenso tan marcado como simbólico.

Las razones del desplome no han sido aclaradas por André Jardine. En Coapa se habla de una decisión estrictamente táctica, pues el técnico prioriza perfiles con más recorrido defensivo y experiencia. Sin embargo, el caso de Orquin contrasta con el de otros jóvenes como Ramón Juárez o Emilio Lara, quienes sí han encontrado continuidad en rotación.

El lateral izquierdo, sin lesiones ni sanciones, continúa entrenando a la par de sus compañeros. Pero el paso de las semanas ha diluido la ilusión con la que llegó al Nido. De promesa a presencia invisible, su aporte numérico ha pasado de ser marginal a inexistente, y la sensación general es que Jardine lo ha borrado del mapa competitivo.

El verano que pintaba como el inicio de su consolidación hoy luce como un punto de inflexión. Salvo un giro inesperado, Ralph Orquín cerrará el semestre como uno de los refuerzos menos utilizados del América, un jugador al que se le apagó la oportunidad antes de poder encenderla por completo.