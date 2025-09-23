El jugador de la Premier al que el Real Madrid le ha dado seguimiento durante el fin de semana

El Real Madrid sigue en su etapa de renovación. Si bien el club ha rebajado el promedio de edad en la plantilla este verano, el área deportiva entiende que el trabajo no está terminado. Dentro del plantel hay varios que por edad o por baja de juego, no tiene más lugar dentro de los blancos en el futuro cercano.

Dos de esos jugadores que está en el limbo son Antonio Rüdiger y David Alaba. Los dos zagueros terminan contrato en 2026 y todo indica que no hay planes de renovar. Siendo el caso, la gerencia de los de la capital de España ya valora reemplazos y uno de los mejor posicionados fue seguido de cerca este fin de semana.

🚨 Real Madrid watched Arsenal centre-back William Saliba in action against Manchester City on Sunday and maintain their interest in signing the France international.



Visores del Madrid habrían estado este domingo en Londres con el fin de dar seguimiento cercano al trabajo de William Saliba en el duelo entre el Arsenal y el Manchester City. El francés es uno de los deseos más fuertes que tiene el área deportiva para reforzar la plantilla en el verano de 2025.

Si bien William no es la única opción en la mesa del Madrid, sí es la que más gusta a todos dentro del club. En todo caso, su fichaje no será sencillo, pues pese a terminar contrato en el 2027, en caso de que el Arsenal decida venderle el próximo verano, se entiende que la cifra puede rondar los 100 millones de euros.

Por ahora, Saliba se ha negado a firmar un nuevo contrato con los 'Gunners'. Para nadie es un secreto que el jugador le seduce la vía a Madrid.

