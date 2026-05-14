El jugador de los Tigres que podría continuar su carrera dentro del América

El semestre se ha complicado dentro de los Tigres de la UANL. De forma increíble al cuadro del norte de México se le fue de las manos el boleto a la semifinal de la Liga MX en contra de Chivas. Tenían todo para estar en la antesala de la final, sin embargo, tras recibir un par de goles, el equipo se quedó en el camino.

El semestre no ha cerrado para los de la UANL. El cuadro regio aún tiene por delante la final de la CONCACAF, misma que se jugará en campo del Toluca en contra del bicampeón hasta el 30 de mayo. Luego de dicho cotejo, la directiva valorará el futuro de la plantilla, habiendo un nombre de peso que suena para salir del club.

JUAN BRUNETTA ENCIENDE LAS REDES🔥👀#CentralFOX El capitán universitario borra a Tigres de su cuenta oficial luego de quedar eliminado de la Liguilla❌



América está interesado en el argentino para el Apertura 2026➡️@crh_oficial https://t.co/mTVortqSXo — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 14, 2026

El jugador en cuestión es Juan Brunetta. El creador de juego está siendo vinculado con mucha fuerza para llegar al América de cara al verano. El rumor de dicho fichaje ha crecido todavía más luego de que el argentino borró de sus redes sociales su condición como jugador de los Tigres.

De momento no hay nada cerrado, ni siquiera gestiones abiertas por el traspaso. Lo que es un hecho es que Juan gusta y mucho dentro del nido de Coapa. Dicho interés no es de hoy, desde que el creador de juego se robaba la Liga MX en Santos, América le tenía en la mira.

FBL-CONCACAF-CHAMPIONS-TIGRES-NASHVILLE | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Las opciones son más realistas de lo que se puede llegar a pensar de primera mano. Se entiende que Juan no está del todo cómodo dentro de Tigres, motivo por el cual no descarta un cambio a la capital del país.

Por su parte, el América tiene el deseo de firmar un '10' natural desde la salida de Diego Valdés. Hoy tienen sobre la mesa a uno de los mejores de todo el mercado local.