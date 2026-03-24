El jugador de San Luis que está en la mira del América

El semestre del América está siendo duro. El equipo dentro de la Liga MX está muy lejos de la cima, siendo claros, octavos de la general, es decir, apenas en zona de liguilla. En la CONCACAF, el equipo se mantiene con vida, aunque, no son ni de cerca favoritos para ganar el torneo, mismo que es el prioridad del club.

A nivel interno, se contempla que en el verano el club haga un renovación profunda de plantel. Siendo el caso, en las siguientes semanas comenzarán a aparecer nombres que bien podrían aterrizar en el nido de Coapa, uno de ellos, otro jugador que milita en el Atlético de San Luis.

UN FRANCÉS EN EL NIDO 🦅🇫🇷



👀 América ya mueve sus piezas rumbo al Apertura 2026 y tiene en la mira a Sébastien Salles-Lamonge, uno de los mediocampistas más constantes del San Luis.



📰 De acuerdo con El Universal, el francés es uno de los nombres que más gustan en Coapa, donde… pic.twitter.com/VejyCD9ylf — Futbol Total (@futboltotal) March 23, 2026

El jugador en cuestión es Sébastien Salles-Lamonge. El francés llegó a México ya un par de años atrás y desde su arribo, ha sido de los más destacado para el Atlético de San Luis. Es un mediapunta de estatura baja que dentro de sus mejores virtudes cuenta con una capacidad de asistencia en el último tramo del campo muy brillante.

En términos más sencillos, el francés es un '10' de la vieja escuela. Fino entre líneas, con mucha visión de campo de tres cuartos hacia el frente y que además, es un virtuoso con el disparo de media y larga distancia.

Atletico San Luis v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Por ahora, no hay acercamiento formal del América con el entorno del jugador. Su perfil en efecto gusta. Desde la salida de Diego Valdés del equipo, el equipo está a la caza de un '10' que sea capaz de conectar el centro del campo con el ataque sólo con su presencia dentro del campo.

En Coapa han encontrado en San Luis a uno de sus mercados preferentes en tiempos recientes. Fue de ahí de donde llegó André Jardine, técnico del tricampeonato. Más recientemente lo hizo Rodrigo Dourado, hoy contención titular del equipo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA