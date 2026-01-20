El jugador del América que está molesto con André Jardine

La inconformidad de Allan Saint-Maximin ha comenzado a generar ruido interno en Club América. El extremo francés, una de las apuestas mediáticas más fuertes del club, no ocultó su molestia luego de ser suplente ante Pachuca, una decisión que sorprendió tanto a la afición como al propio jugador.

El partido frente a los Tuzos marcó un punto de quiebre en la relación reciente entre el futbolista y el cuerpo técnico. Saint-Maximin, acostumbrado a ser titular indiscutible y figura central, fue relegado al banquillo en un encuentro de alta exigencia, algo que no estaba en sus planes al momento de arribar a Coapa.

¿PELEA EN EL NIDO?



Allan Saint-Maximin, molestó con André Jardine tras perder titularidad en Américahttps://t.co/S93Rja47ra — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 19, 2026

La determinación fue tomada por André Jardine, quien priorizó rendimiento y equilibrio colectivo sobre jerarquía mediática. Desde el entorno del club se interpreta la decisión como un mensaje directo: nadie tiene asegurado su lugar si el nivel mostrado en cancha no cumple con las expectativas del cuerpo técnico.

Saint-Maximin llegó al América con la etiqueta de estrella. Su fichaje fue presentado como un golpe de autoridad en el mercado, con la expectativa de que jugara prácticamente todos los minutos y se convirtiera en el desequilibrante principal del equipo. Esa narrativa, al menos por ahora, se ha visto interrumpida.

El francés no ha respondido como se esperaba en las últimas jornadas. Más allá de destellos individuales, su impacto colectivo ha sido limitado, algo que Jardine no dejó pasar. El técnico brasileño optó por “cobrar factura” este fin de semana, enviando un mensaje de exigencia interna que no cayó bien en el jugador.

Pachuca v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Dentro del vestidor se reconoce la jerarquía de Saint-Maximin, pero también existe consenso en que el rendimiento reciente está lejos de su mejor versión. La suplencia, más que un castigo definitivo, se interpreta como una llamada de atención para provocar una reacción inmediata del atacante europeo.

Para el América, la gestión de este tipo de figuras es delicada. Allan no solo es un futbolista, sino también un activo mediático y comercial. Sin embargo, Jardine ha dejado claro que el proyecto deportivo está por encima de nombres, y que el once titular se gana semana a semana en el campo.

El desenlace de este episodio dependerá de la respuesta del jugador. Si Saint-Maximin eleva su nivel, volverá a ser protagonista. Si no, la tensión podría escalar. Por ahora, el mensaje es claro: en Coapa, ni siquiera la estrella más brillante tiene el puesto garantizado.

