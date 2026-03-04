El jugador del América que no está nada feliz con su actual rol en el equipo

El ambiente dentro del Club América atraviesa un momento de tensión interna que comienza a generar ruido en el entorno del equipo. Reportes recientes apuntan a un desencuentro entre el entrenador André Jardine y el defensor central Ramón Juárez, situación que ha provocado incomodidad dentro del vestidor azulcrema.

La fricción surge principalmente por el rol que el zaguero ha tenido durante el actual torneo. Pese a las circunstancias defensivas del equipo, el futbolista ha tenido participación limitada, algo que no ha sido bien recibido por el propio jugador ni por algunos sectores cercanos al plantel.

La situación resulta llamativa si se toma en cuenta el contexto reciente del equipo. La salida del defensor Igor Lichnovsky abría la posibilidad para que Ramón Juárez ganara mayor protagonismo dentro de la zaga central del América, sin embargo, esa oportunidad no se ha materializado.

En lugar de consolidarse como una alternativa regular, el defensor ha visto cómo su participación se mantiene reducida. Esta falta de minutos ha generado inconformidad en el futbolista, quien considera que sus condiciones y momento deportivo merecen una mayor presencia dentro del equipo.

Dentro del entorno del club se comenta que el propio jugador ya habría externado su malestar por la situación. Aunque no se trata de un conflicto abierto o público, las diferencias con el entrenador brasileño han comenzado a afectar la relación profesional entre ambos.

André Jardine, por su parte, mantiene firme su postura respecto a las decisiones deportivas dentro del plantel. El estratega ha demostrado a lo largo de su gestión que prioriza el rendimiento colectivo y la estructura táctica del equipo por encima de presiones externas.

Sin embargo, este tipo de tensiones internas no suelen pasar desapercibidas dentro de un vestidor competitivo. La gestión de minutos y jerarquías suele ser un tema sensible, especialmente en una plantilla donde varios futbolistas compiten por un lugar en el once titular.

La relación entre entrenador y jugador, según distintas versiones, se encuentra actualmente en un punto delicado. No se habla de una ruptura definitiva, pero sí de una comunicación que ha perdido fluidez en las últimas semanas dentro del entorno de Coapa.

Por ahora, el club mantiene el foco en lo deportivo y en el objetivo de mantenerse competitivo dentro del torneo. No obstante, la tensión entre Jardine y Juárez añade un elemento de presión adicional para un equipo que busca estabilidad en un calendario exigente.

