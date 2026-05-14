El jugador del América que podría continuar su carrera en Brasil

El semestre del América fue tan doloso que está claro que dentro del equipo urgen cambios en todos niveles. Sin la menor duda, es la plantilla la primera que debe de sufrir una limpia radical. Así lo entiende tanto la gerencia deportivo como el cuerpo técnico, quienes aprueban un número masivo de bajas.

Está claro que no todos los jugadores del plantel se sientan en la misma mesa. Hay algunos que no hay forma de defender su continuidad y su salida está firmada desde meses atrás. Otros por su parte son vistos como buenas oportunidades de venta para este verano. uno de ellos el charrúa Brian Rodríguez.

😲 ¿AHORA SÍ VOLARÁ DEL NIDO?#CentralFOX | Brian Rodríguez es portada en Brasil porque -se reporta- el Cruzeiro lo tiene como prioridad para después del Mundial ✈️https://t.co/iTqmPBFnB9 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 14, 2026

GeGlobo de Brasil afirma que el extremo está en la mesa de Cruzeiro para el mercado de verano. Ha sido el mismo América quien se ha encargado de poner al 'Rayito' en dicho lugar. La fuente confirma que la directiva del cuadro de la capital del país le ha ofrecido al conjunto azulón el fichaje del extremo.

Ahora mismo no hay nada cerrado. Ni siquiera gestiones abiertas entre las dos partes. Sin embargo, en Coapa esperan que el Cruzeiro puedan avanzar por el uruguayo, pues saben que su perfil gusta de mucho tiempo atrás y ahora mismo, está en el mercado.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Si bien es cierto que es el propio América quien promueve la baja del jugador, esto no significa que el club esté dispuesto a malbaratar a una de sus estrellas. Se estima que el equipo de la capital de México espera un precio de salida de al menos 10 millones de dólares por su jugador.

Esto puede ser sin lugar a dudas un factor negativo que frene el movimiento. En su momento, cuando el interés por fichar a Brian surgía desde el club brasileño, su límite de inversión fue siete millones de dólares. Ahora que es el América quien está buscando la salida del jugador, el precio ha subido.